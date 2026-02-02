清朝皇室竟不是金朝後裔 可能根本不是女真人

一般人都以為滿清皇室是十二世紀崛起的金朝的後裔，都是屬於女真人。不過中華傳播管理學會「歷史查假計畫」針對文獻與史料的重新檢視卻發現，這可能不是事實，而且清朝開國皇帝皇太極早就承認了這一點。

主流觀點認為：清朝皇室與建立金朝的女真人具有直接世系連結，因此認定清朝皇室就是女真人。但是實際史料與學界研究顯示，這種說法過於簡化，甚至存在誤讀。

清朝的前身是明朝末年十七世紀初期由努爾哈赤建立的「後金」政權，崛起於中國東北的長白山一帶，其核心統治家族是愛新覺羅氏。至於金朝的建立者則是崛起於中國東北的松花江一帶，核心統治家族是女真族的完顏部。

女真其實是一個泛稱，指的是活躍於東北地區、尚未統一的多個部落與社群，而不是一個統一民族。這些部落包括了建州女真、海西女真，還有很多在血脈與文化上其實都與女真族沒有關係的小部落，也都被外界稱為女真族。

努爾哈赤被認為是建州女真族，他通過征服與政治整合，建立了後金政權，並逐步推行滿語、創制滿文，最終形成後來的「滿洲」族群。

問題在於，努爾哈赤真的是女真族嗎？明朝末年的女真族，跟宋朝時崛起的金朝主要組成的女真族之間，又真的有血脈傳承的關係嗎？有一種常見的見解認為清朝皇室是直接出自金朝女真核心部落、甚至因此被稱為「金朝後裔」。事實上，在後金建立的初期，努爾哈赤採用「後金」國號，確實帶有象徵與金朝承先啟後的連結意義，這說法反映出當時政治策略考量，並不一定真正等同族源。隨著政權穩固與建立清朝，努爾哈赤的第八子、清朝開國皇帝皇太極，已經具有足夠的自信，因此不再強調跟金朝的關係，他曾經明確表示：「朕亦非金之後」，直接承認自己不是金朝的後裔。

乾隆皇帝也曾說：「蓋我朝在大金時，未嘗非完顏氏之服屬，猶之完顏氏在今日，皆為我朝之臣僕。」意思就是滿清皇室的祖先，最多是在金朝時可能被完顏部統治過，不是同一個部落。《清皇室四譜》也說自己「為金別部」，就是不同部落。

可見滿清皇室跟金朝根本就不同部落。但是滿清皇室到底是不是嚴格意義上的女真族？有一個文化證據可供參考，金朝創造的文字女真文，一直到明朝中後期的十五世紀都還有傳承，這些使用女真文的建州衛、建州左衛統治者，才是完顏部的真正後裔，但是他們在十五世紀中期之後因為戰爭遭到大量屠殺，也造成女真文的失傳。

據《滿洲實錄》記載，努爾哈赤在西元1599年命人使用蒙古文字來改創滿清文字。學者研究認為，滿文跟女真文這兩種文字絕不相同。滿文是參照蒙古文字創制的拼音文字，字形呈現縱向連續書寫；女真文則是參照漢字所創制的文字，用轉註、假借、指事等方式構成的方塊字。

李氏朝鮮的史料《通文館志》有一段很有意義的重要記載：「女真學舊有國典所載講書，而與清人行話大不同，清人聽之者莫解。」意思是女真文跟滿清的用語大不相同，清人聽到也聽不懂。可見女真文與滿文不只是文字不同，許多用語根本完全不一樣。從女真文在戰爭中失去傳承，到努爾哈赤崛起，中間相距50年，文字失傳還有可能，但是連語言都不一樣了，這或許更能證實彼此的不同。

照片為書籍封面截圖

