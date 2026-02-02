迎戰2026產業與地緣政治巨變 杜紫軍、令狐榮達：政府須及早掌握關鍵布局

▲臺中市政府經濟發展局攜手東海大學舉辦「臺中市AI永續大師講座系列」首場活動，1月30日在東海大學登場。 圖／東海大學提供

面對2026年全球產業重組、地緣政治快速變化及淨零轉型壓力，臺中市政府經濟發展局攜手東海大學舉辦「臺中市AI永續大師講座系列」首場活動，邀請前行政院副院長杜紫軍與前外交部政務次長令狐榮達，分別從產業政策與國際局勢角度，剖析臺灣與地方產業所面臨的挑戰與機會，並強調政府必須及早掌握關鍵布局方向。

▲臺中市政府經濟發展局局長張峯源於開場時表示，很榮幸邀請前行政院副院長杜紫軍與前外交部政務次長令狐榮達兩位專家，共同探討全球變局、深化地方產業競爭力。 圖／東海大學提供

「臺中市AI永續大師講座系列」1月30日在東海大學茂榜廳登場。臺中市政府經濟發展局局長張峯源表示，杜紫軍是《產業創新條例》的重要推手，奠定臺灣在創投制度、創新租稅、人才培育、園區開發及產業補助等面向的制度基礎；而前臺中市副市長、前外交部政務次長令狐榮達，長期深耕國際事務，具備豐富駐外經驗與地緣政治洞察力，兩位講者的觀點，對地方產業因應全球變局具有高度參考價值。

▲全國工業總會最高顧問杜紫軍，曾任行政院副院長、經濟部部長，以「產業轉型與國家競爭力—如何強化永續競爭力？」為題發表演講。 圖／東海大學提供

全國工業總會最高顧問杜紫軍以「產業轉型與國家競爭力—如何強化永續競爭力？」為題指出，臺灣土地面積有限、天然資源不足，且正面臨人口老化與少子化的結構性挑戰，2024年總生育率僅0.89，已出現人口負成長現象。然而，憑藉科技實力與管理、資訊能力，臺灣仍在現代競爭力要素中保有優勢。

杜紫軍進一步指出，隨著2026年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式上路，加上國內能源轉型成本偏高，高碳排、高耗能產業勢必承受轉型壓力。他認為，臺灣企業多屬中小規模，更應朝向高階服務與專業品牌發展，走「隱形冠軍」路線，在利基市場深耕關鍵技術，成為國際供應鏈中不可或缺的「樞紐」。他總結，唯有從人才永續、資源永續、經濟永續與和平永續四大面向同步推進，才能全面提升臺灣的國家競爭力。

▲對外關係協會會長令狐榮達，曾任台中市副市長、外交部政務次長，以「地緣政治變局下的美中台關係演變與台灣政經發展趨勢」為題發表演講。 圖／東海大學提供

對外關係協會會長令狐榮達則以「地緣政治變局下的美中臺關係演變與臺灣政經發展趨勢」為題，分析國際局勢對出口導向城市的衝擊。他回顧自1950年代美援時期以來的臺美關係演進，並特別提到臺中清泉崗基地（CCK）與美軍之間的歷史連結，凸顯臺美在安全與經濟層面的長期互動。

在美國關稅政策與供應鏈重組背景下，令狐榮達也分析美中臺三邊關係的最新變化。他指出，預期2026年臺美貿易協定的具體內容，包括對臺灣貨品適用的對等關稅上限，以及半導體產業可能享有的優惠安排，將深刻影響臺灣產業布局與出口結構。面對中共軍事演習常態化帶來的壓力，他強調，臺灣須在國家尊嚴、安全與整體利益之間取得平衡，並呼籲領導者帶領社會朝向安全、和平與繁榮的方向前進。

▲透過兩位重量級講者的分析，協助產業提前因應變局、強化地方競爭力。 圖／東海大學提供

計畫主持人、東海大學EMBA教授王鳳奎最後表示，在全球政經局勢高度不確定的情勢下，地方產業更需正視地緣政治變化所帶來的風險與轉機，及早調整經營策略與轉型方向，才能厚植長期競爭力。

