片山和之：台灣攸關日本存亡 駐台2年多日常確信

中央社／ 台北2日電

日本台灣交流協會代表片山和之於電視專訪表示，日台經濟關係應形成互補，建立供應鏈確保經濟安全；對日本而言，台灣有攸關存亡的重要性，這是他日常確信。

片山和之接受電視節目「國際辯論社」專訪，1日播出。

片山和之表示，日台關係在戰後發展成為最佳狀態，首先雙方是共享價值的合作夥伴；其次是重要經濟夥伴；第三是人員交流和文化交流；第四，從台灣海峽的和平與安定，對全球安全和繁榮是不可或缺的觀點來看，日台也是共同追求和平的夥伴。

片山和之指出，日台關係在包括經濟、文化、人文交流以及安全、防災方面廣泛發展，特別是雙方關係正在水平合作，利用各自優勢進行水平交流。

片山和之強調，信任關係是日台關係重要基礎，而建立在信任關係上的互利合作至關重要。

被問及想傳達給台灣人的訊息，片山和之說，駐台2年2個月的時間裡，確信台灣對日本而言是極為重要的夥伴，也是無可替代的朋友，這樣的確認和確信是每天的感受。

片山和之表示，像台灣這樣自由、民主、穩定、發展且對日本友好的社會，就在日本鄰近地區，對日本而言有攸關存亡的重要性，這是日常確信。日本與台灣未來的合作方向，在某種意義上，對於未來亞洲的發展方向有很大的影響。

談及台積電赴日本熊本設廠，片山和之則說，台灣在半導體產製上，尤其是先進製程占據全球7到9成產量，日本在材料和製造設備方面具有優勢，日台應發揮各自優勢形成互補關係，而非競爭關係；且從經濟安全保障角度，建立供應鏈、合作培養各自人才以及第三國人才非常重要。

片山和之說，日本與台灣在去年12月簽署數位貿易協定，日台雖有傳統的電子商務協定，但已不完全符合時代，因此更新了適應現代數位情況的協定，尤其未來科技、人工智慧（AI）等是極具戰略意義的領域，這為台日合作發展奠定基礎。

至於進一步合作領域，片山和之說明，例如防災救災、環境能源、公共衛生等，都是日本、台灣，甚至全球共同面臨的挑戰，此外，例如無人機、海底電纜安全問題，日台合作能提升經濟安全、促進經濟發展

片山和之特別提到，日本前首相石破茂深受台灣的避難所感動。到避難所的人壓力很大，在要避難所吃飯、睡覺或者上廁所等，台灣有考慮非常周全的避難所設施，保障人們隱私。

