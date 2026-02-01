聯合報一周大事1/25~1/31

國內

25日：美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀爬台北一○一，共花九十一分鐘卅秒。

27日：中央銀行宣布啟動台幣鈔票改版工程，並以「台灣之美」主題開放網路票選設計意象。

28日：監察院長陳菊前年底開始請假，已超過一年，引發在野黨質疑，賴清德總統准予陳菊請辭，二月一日生效。

國外

26日：美國總統川普在社群平台發文表示，由於南韓國會遲未通過美韓貿易協議並正式立法，美國將把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目稅率，調高至百分之廿五。

29日：巴拿馬最高法院裁定，香港長江和記實業子公司巴拿馬港口公司（PPC）持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲無效，據此撤銷長江和記實業對港口的特許經營權。

30日：美國總統川普宣布，提名前聯準會官員華許接任聯準會主席，接棒即將在五月卸任的鮑爾。