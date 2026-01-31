賴總統：境外敵對勢力要併吞台灣 我們必須更團結

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會創會理事長劉金獅今天在濟南教會舉行告別禮拜，賴清德總統（右）親赴教會頒贈褒揚令給予家屬，並感念他爲台灣民主進程的貢獻。記者許正宏／攝影
賴清德總統今天頒贈台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅褒揚令，他致詞表示，過去劉金獅這一代人，對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，「我們這代人必須更加團結，因為我們面對的是，境外敵對勢力要併吞台灣。」

賴總統、新境界文教基金會副董事長邱義仁、民進黨立委李坤城等人上午赴濟南教會，參與劉金獅追思告別禮拜。

賴總統以總統的身分，代表國家與人民，頒發褒揚令，表彰劉金獅對國家民主自由的貢獻。賴總統致詞表示，今天他懷抱不捨的心情，來參加一生為台灣民主奮鬥，同時也是劉金獅的追思告別禮拜。他表示，劉金獅出生在台灣民主聖地宜蘭蘇澳，親身見證二二八事件的恐怖，12歲時就與父親在基隆，親眼看到陳儀部隊槍殺無辜市民，從此在劉的心中認為，台灣應該要自己當家作主。

劉金獅在1962年，因參加台灣獨立組織「興台會」被捕，賴總統說，劉金獅因此坐過國民黨的黑牢，前後有10年之久。劉金獅雖然遭受過苦難，也忍受過折磨，但劉金獅為台灣奮鬥的理念，從未改變過，不論參加民主運動或在街頭奔走，一生都是為了台灣的民主、自由與人權在奮鬥。同時他的內心，充滿對這塊土地的愛，以及對受難者的關心。

賴總統說，劉金獅出獄後，也與所有受難者前輩，共同成立台灣第一個政治受難者聯誼總會，也創立台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會，站在第一線，幫忙生活艱苦的受難者，十分令人敬佩。

賴總統表示，劉金獅雖然已經離我們而去，但他所打下「民主台灣」的基礎，會永世留存。我們也必須繼承劉金獅的精神，繼續為台灣打拚。

賴總統說，過去他們這一代人，對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，我們這代人必須更加團結，因為我們面對的是，境外敵對勢力要併吞台灣。他希望劉金獅精神不死、力量使我們更加團結，讓台灣更安全，民主更加永固。

賴總統表示，劉金獅的一生，就如同聖經提摩太後書第四章七至八節所言：「那美好的仗已經打過，當跑的道路已經跑盡，當守的道，已經守住」。願劉金獅安息主懷。

境外敵對勢力 二二八事件 戒嚴時期 賴清德

