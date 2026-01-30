日本SPOGOMI撿垃圾運動賽事 彭啓明盼組台灣隊

快訊

中央社／ 台北30日電
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

日本SPOGOMI聯盟推動撿垃圾運動賽事，近年受國際注目。環境部彭啓明今天說，這項活動以趣味競賽達到環境保護核心價值，研議組台灣代表隊，期待未來參與SPOGOMI世界盃。

環境部發布新聞稿表示，彭啓明與日本財團（TheNippon Foundation）SPOGOMI聯盟理事長玉澤（Mr.Tamazawa）會晤，針對SPOGOMI聯盟推動撿垃圾運動賽事進行交流。

彭啓明高度肯定「SPOGOMI」（運動撿垃圾）以趣味競賽方式，達到環境保護的核心價值，並表示台灣積極準備參與SPOGOMI活動，民眾透過參與活動將更重視環境，養成隨手維護環境清潔的生活習慣。

環境部說，SPOGOMI結合「Sport」（運動）與「Gomi」（日語：垃圾），將原本枯燥的撿垃圾行動轉變為團隊競技，近年在國際吸引大量青少年與各領域族群參與。SPOGOMI撿垃圾比賽透過精準的分類規則與限時競爭，參與者能在賽程中深刻體會維持環境乾淨的重要，進而從源頭改變生活習慣。

環境部說，隨著SPOGOMI在全球影響力擴大，環境部與日本財團SPOGOMI聯盟展開預先接洽，以深入瞭解國際賽事規則與籌辦細節。

日方代表也分享過往SPOGOMI世界盃賽事期程、評分基準與培訓經驗等，期待2027年SPOGOMI世界盃有更多國家代表隊參與，同時也歡迎台灣代表隊參加。

環境部表示，將邀集地方政府、民間團體或企業，今年9月起辦理SPOGOMI預賽，2027年4月辦理全國決賽，期待未來能參與世界盃國際賽事並獲得佳績。

