民進黨啟動寒冬送暖 前進花蓮光復鄉發放家電物資

中央社／ 台北30日電
民進黨30日前往花蓮縣光復鄉，於西南活動中心展開寒冬送暖賑災家電物資發放行動。由原民部主任谷暮．哈就親自將電暖器等生活家電送到受災戶手中，共有36戶災民受益。民進黨中央黨部提供／中央社
民進黨30日前往花蓮縣光復鄉，於西南活動中心展開寒冬送暖賑災家電物資發放行動。由原民部主任谷暮．哈就親自將電暖器等生活家電送到受災戶手中，共有36戶災民受益。民進黨中央黨部提供／中央社

農曆年節將至，民進黨今天啟動寒冬送暖賑災家電物資發放行動，前進花蓮光復鄉，由民進黨原民部主任谷暮．哈就親自將電暖器等生活家電送到受災戶手中，共有36戶災民受惠。

民進黨今天發布新聞稿表示，農曆年節將至，為陪伴花蓮災區民眾度過嚴冬，民進黨中央黨部前往花蓮縣光復鄉，於西南活動中心展開寒冬送暖賑災家電物資發放行動。由原民部主任谷暮．哈就代表出席，谷暮主任親自將電暖器等生活家電送到受災戶手中，共有36戶災民受益，盼能在低溫來襲之際，為部落族人帶來實質的援助與溫暖。

民進黨指出，馬太鞍堰塞湖災害發生的第一時間，民進黨中央黨部就緊急動員，展開為期10日的駐地救災行動，不僅協助志工安排、物資發放，更是站在第一線與族人一同恢復家園。至今花蓮部分地區的復原工作仍在持續進行，也一直保持關心與協助。

原民部主任谷暮．哈就表示，重建不只是硬體的修復，更是心靈的慰藉。了解到族人對於防寒設備的迫切需求，因此特別籌措物資，希望趕在冷氣團來襲前，把這些「暖氣」送到最需要的家戶中，確保族人都能有個溫暖的冬天。

民進黨說明，這次物資發放對象主要為光復鄉內房屋受損嚴重且經濟弱勢的36戶災民。受贈的部落災民林錦華感性表示，這場及時雨讓他們感到不被遺忘：「謝謝民進黨，在災情前後都一直陪伴與協助我們災民」。

民進黨表示，花蓮的災後復原是一場馬拉松，今天的送暖行動只是服務的一環。未來將持續連結各界資源，關注原鄉重建進度，並在政策面推動更完善的災防體系，成為原住民族人最堅實的後盾。

