制度修正釐清歷史定位，救國團展現轉型公益與國際貢獻成果

針對立法院於1月30日三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修法，救國團主任葛永光感謝國民黨與民眾黨黨團在修法過程中，秉持法治精神與公共利益立場，展現理性討論與務實態度，為制度回歸正軌邁出重要一步。

葛主任感謝游顥委員提案並在院會中仗義發聲，表達救國團是公益的模範生，公益服務刻不容緩，目前各地鄉鎮團委會長來自不同政黨，並非任何特定政黨所專屬，然而現行諸多限制已對公益推動造成重大影響，對公益團體更是極大的傷害，呼籲應還救國團一個公道。

圖／救國團

葛主任指出，這次修法不僅攸關救國團多年來被錯置的組織定位，更直接影響數千名同仁及長期無私奉獻的志工夥伴。救國團十餘年來在高度不確定與壓力下仍堅守公益崗位，持續為青年與社會服務，如今法制逐步回歸理性，讓大家能更安心地投入公益行動，內心充滿感謝與珍惜。

葛永光強調，救國團在法律與歷史事實上，皆非政黨附隨組織，而是一個依法成立、長期在國家體制下推動青年培育與社會服務的公益團體。救國團早期受政府委託，配合國家政策推動各項青年教育與社會服務工作，歷來培育無數包括不同黨派人士優秀人才。轉型為民間團體後，救國團在人事、財務及業務運作上均獨立自主，所有場地依法承租，相關資產亦依法律取得，部分爭議事項亦透過司法程序處理，符合法治國家應有的制度運作方式，實不應以意識形態簡化歷史或逕以行政手段強行處分。

葛永光主任表示，過去多年來，相關單位在掌握行政權與媒體資源的情況下，對救國團進行諸多扭曲與污衊，對組織形象及同仁、志工身心造成極大傷害。即便救國團一再澄清說明，仍長期蒙受不白之冤。此次修法是制度層面的重要修正，不僅為救國團還以公道，更展現台灣法治社會尊重歷史事實、正當法律程序與比例原則的核心價值。

近年來，葛主任帶領救國團深化組織轉型與品牌再造，將救國團轉型為「以公益為主的服務型社會企業」，持續於全國各縣市推動捐血、關懷長者與弱勢家庭、照顧偏鄉學童、環境保護、扶助身障朋友及小農等多元公益行動，並成為全國捐血量名列前茅的公益團體之一。每逢重大災害，救國團皆即刻動員青年志工投入救援與重建工作，結合社會善心資源協助災民度過難關。以近期花蓮光復鄉災變為例，救國團於災後隔日即進入災區協助救災，並募得數百萬元善款支援災後重建，「張老師」輔導體系亦多次進駐校園提供心理諮商與關懷服務。

在心理健康服務方面，「張老師」長期深入校園與社區，提供持續性的心理輔導，於災後協助師生進行心理復原，成為社會重要支持力量。新冠疫情期間，救國團亦協助台北市成立全台首座安心檢疫所與加強版防疫專責旅館，並配合各縣市政府投入防疫工作，展現民間團體與政府合作的最佳典範。

同時，救國團積極推動國際化發展，與日本、韓國等國際青年組織建立長期交流合作關係，承辦多項國際青年交流活動，促進全球青年對台灣的認識與友誼，在國民外交層面扮演重要橋梁角色。另於世界各地成立海外團友會，凝聚國內外青年與僑界力量，推動公益服務與交流合作，深化海外社群與台灣的情感連結。

葛主任指出，救國團服務能量持續擴大，已成為台灣社會不可或缺的凝聚力量與重要支柱。未來將持續秉持公益初心，深化青年培育、社會服務與國際交流，攜手社會各界，為台灣穩定發展與社會溫暖貢獻更大力量。