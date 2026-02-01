新北燈會15米紅寶馬主燈新春亮相 人氣療癒IP線條小狗萌翻大都會公園

文／ 新北市政府民政局 提供

2026新北燈會高15米的紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，帶領民眾走進奇幻旅程。 圖／新北市政府民政局 提供
2026新北燈會高15米的紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，帶領民眾走進奇幻旅程。 圖／新北市政府民政局 提供

2026新北燈會將於2月20日起在大都會公園試營運，2月22日開幕點燈展出到3月8日，為期17天。今年以「勁馬奔騰・新北Hi Light」為主題，打造15米360度紅寶馬主燈，並有6米線條小狗裝置、16大主題燈區、8大特色活動、每日精彩表演以及170攤美食市集，新北市長侯友宜邀請大家天天逛燈會，天天有新驚喜。

侯市長表示，新北燈會一年比一年精采，去年更有超過490萬人次熱情參與，創造超過9.8億元的經濟效益，今年場地比去年大了兩倍，主題燈區也由10區擴增到16區，帶給民眾更多歡樂與視覺饗宴。特別是高15米的紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，帶領民眾走進童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，也象徵新的一年活力奔放、好運啟程。

民政局長林耀長表示，主燈展演試營運期間每晚7點試燈，開幕後自晚間6點至10點，每半小時展演一次、每次約3分30秒，透過結構特效與360度動態展演，營造震撼視覺效果，展現馬年奔騰氣勢，祝福大家「馬上好運、一馬當先」。

開幕當天將邀請李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團等超強卡司接力演出。 圖／新北市政府民政局 提供
開幕當天將邀請李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團等超強卡司接力演出。 圖／新北市政府民政局 提供

開幕當天並將邀請李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團等超強卡司接力演出，南韓國民女神安芝儇也將親臨現場與大家賞燈同樂。17天展期裡，除各式花燈展出外，每天都有街頭藝人演出，周末假日還有YOYO 家族見面會、親子劇團、國際級藝文表演等精彩節目輪番登場，精采可期。

侯友宜市長與日本特色燈區合影。 圖／新北市政府民政局 提供
侯友宜市長與日本特色燈區合影。 圖／新北市政府民政局 提供

本次燈會共規劃16大主題燈區，邀請民眾打開繪本，走進馬寶牧場、小馬學園、馬吉同樂、天馬行空等燈區，跟著小馬華麗蛻變，另外還有出馬！！線條小狗、神馬國度、馬力全開、萬馬奔騰、馬上開運、福音恩典、海明寺生肖迎春、走馬新北、彩繪燈籠、馬道成功、馬の灯町等豐富主題，色彩絢麗，不只白天好逛、夜晚更好拍。

其中，「出馬！！線條小狗」首度與人氣IP線條小狗授權合作，結合日常生活體驗與公園野餐氛圍，打造最療癒、最想打卡的互動場景；另深受民眾喜愛、不斷敲碗的「祈福列車」活動，也強勢回歸新北燈會，打造「馬上開運」列車，並首度與宮廟合作，迎奉眾神尊駐駕聯合賜福，現場擲筊祈福就有機會獲得廟方限定小禮，為新的一年博得好彩頭。

燈會現場將集結超過170攤人氣異國美食、傳統小吃及文創市集進駐，還有手作體驗活動，讓大家好吃、好逛又好玩。 圖／新北市政府民政局 提供
燈會現場將集結超過170攤人氣異國美食、傳統小吃及文創市集進駐，還有手作體驗活動，讓大家好吃、好逛又好玩。 圖／新北市政府民政局 提供

此外，現場集結超過170攤人氣異國美食、傳統小吃及文創市集進駐，還有手作體驗活動，讓大家好吃、好逛又好玩。

新北小提燈一般版特別以小朋友最喜歡的旋轉木馬概念設計，特別版「金馬舞錢」以搖搖馬理念設計，可當存錢筒，為民眾招來好運、馬上有錢。 圖／新北市政府民政局 提供
新北小提燈一般版特別以小朋友最喜歡的旋轉木馬概念設計，特別版「金馬舞錢」以搖搖馬理念設計，可當存錢筒，為民眾招來好運、馬上有錢。 圖／新北市政府民政局 提供

新北小提燈也同步亮相，普通版「Horses 好事轉來」特別以小朋友最喜歡的旋轉木馬設計，並結合捷運三鶯線、新北市立美術館、淡江大橋、三峽老街、野柳女王頭以及大都會公園（熊猴森樂園）六個景點，呈現新北市交通便捷、藝術蓬勃、人文深厚且自然景觀豐富的多元城市樣貌，多種玩法有趣，預計發放12萬份，陪伴大小朋友歡樂過元宵。

另外，特別版「金馬舞錢」小提燈，以搖搖馬發想設計，在馬背上附上1元硬幣，象徵「馬上有錢」，還可以當存錢筒，讓提燈不只是元宵節的應景物品，更是日常生活中實用又有趣的小物件。

侯友宜市長現場展示轉動馬年小提燈。 圖／新北市政府民政局 提供
侯友宜市長現場展示轉動馬年小提燈。 圖／新北市政府民政局 提供

「Horses(好事)轉來」小提燈將於2月22日新北燈會現場首發，限量3000份，各區公所則於2月26日起陸續發放，民政保平安臉書也推出應景活動，1月30日至2月3日於活動貼文完成指定任務，就有機會獲得特別版「金馬舞錢」小提燈。詳細「2026新北燈會」活動資訊可上民政局網站查詢(https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=9e8009cf07d85679)。

