冒險完成馬太鞍堰塞湖降挖任務 賴總統贈禮感謝台灣英雄

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部次長杜文珍今視察馬太鞍堰塞湖降挖工程現地，感謝工程團隊不畏環境、氣候等種種困境，冒險挺進壩體。圖／農業部提供
去年9月花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩釀災，目前已順利完成壩體降挖階段性工作，為感謝第一線施工人員辛勞，總統賴清德準備禮物致意，並由農業部次長杜文珍代為贈送，感謝工程團隊不畏環境、氣候等種種困境，冒險挺進壩體施工。

馬太鞍堰塞湖蓄水量已由27.9萬立方公尺，降低至約2.6萬立方公尺，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險。林業保育署指出，災後因大量土砂堆積抬升及填平河床，且目前為枯水期，才使履帶式機具得以直接挺進現場，但施工環境仍極為艱困，期間曾發生落石擊中機具等高風險事件，團隊在深山峽谷中長時間作業，僅能仰賴無線電通訊，須隨時因應天候變化、邊坡不穩與落石風險。

杜文珍今前往現場視察，代表賴總統致贈禮物，向第一線施工人員致意與慰問，感謝工程團隊專業付出與辛勞奉獻。杜文珍表示，該工程並非沿既有道路進入施工，而是在災後條件許可下沿著溪床逐步向上推進，在高度不確定的自然環境中執行降挖作業，對施工人員而言是一項高度風險且責任重大的任務。

杜文珍說，自去年9月堰塞湖事件發生後，晶富營造團隊第一時間進駐現場；在最困難的時刻，面對堰塞湖降壩這項幾乎被認為不可能完成的挑戰，大家仍選擇迎難而上，最終成功完成任務。工程人員不顧個人安危，所展現的不只是勇氣，更是專業技術、堅韌毅力，以及使命必達的決心，由衷感謝今天在場的每一位台灣英雄。

晶富營造有限公司工程負責人黃國寶分享，過去參與過多項高風險工程與救災任務，包括九二一大地震草嶺潭堰塞湖保護工程、台南大地震維冠大樓危樓拆除，到花蓮兩次大地震的危樓拆除，以及花蓮燕子口堰塞湖湖水降挖工程等等，這一次無疑是最艱困、危險度座高、也最讓人難忘的一次。

他說，在最困難的時刻，支撐大家的是團隊的信任與凝聚力，有並肩作戰的兄弟、有目標一致的先鋒與後勤團隊，大家在極高風險的環境下，每一步都提心吊膽，卻仍相互鼓勵、堅持到底。

林業保育署強調，現階段堰塞湖蓄水風險已大幅降低，但壩體及崩塌區仍堆積約2.1億立方公尺土砂，未來仍可能因地震或豪雨再次發生滑動，後續將持續監測現場狀況，並滾動調整應變作為。

堰塞湖 馬太鞍 花蓮 農業部 賴清德

