民團：廢憲訴法修法公投連署破13萬 未達二階門檻不提出

憲法法庭去年已判決憲訴法修法違憲，提出廢憲訴法修法公投提案的人民作主志工團今天表示，截至今天中午，公投提案電子連署人數為13萬2198人，未達二階連署門檻29萬3228人，將不會赴中選會提交連署數，視同放棄連署。

人民作主志工團針對憲法訴訟法、選舉罷免法共提出4案公投，其中憲訴法公投訴求廢止憲法法庭大法官人數限制提案，連署期限自去年7月底至今年1月底。

憲法法庭去年底已判決憲訴法修法違憲，人民作主志工團當時認為若達成10萬連署里程碑，將是屬於全體公民的重要歷史節點，因此持續蒐集連署數。

提案領銜人趙偉程今天在連署截止期限前夕透過文字說明宣布，此公投提案電子連署人數為13萬2198人，未達二階連署門檻29萬3228人，故不會前往中選會提出二階連署人名冊的電磁紀錄，依公投法相關規範，屆期未提出者，視為放棄連署。

人民作主志工團也發布新聞稿說明，廢憲訴法修法公投連署去年曾掀起一股熱潮，每天有近萬人連署，一度造成各地戶政事務自然人憑證短缺，但隨著去年底由現任5位大法官組成之憲法法庭宣告憲訴法違憲，此公投理由自動消失，這股熱潮才逐漸消退。

人民作主志工團解釋，在極為有限的資源及人力投入的情形下，近2個月仍有超過13萬人參與連署，顯見民眾捍衛憲法法庭的決心，同時也展現對現行參與憲法法庭運作的5位大法官最強而有力的支持，這樣的成果要歸功於志工、熱心協助設連署點的民意代表、店家，以及協助網路推播宣傳電子公投連署的大家。

對於另外3項廢止罷免提議、連署需附身分證影本等公投提案，人民作主志工團提到，目前連署累積近10萬，截止日期繼續到3月31日為止，期盼民眾持續支持。

人民作主志工團也強調，由這次電子連署的經驗顯示，只要降低公投連署的技術門檻，民眾參與公投及其他公共事務的意願自然會逐步提升，中選會應加速行動自然人憑證的建置。