中央社／ 台北30日電
憲法法庭。圖／聯合報系資料照
憲法法庭。圖／聯合報系資料照

憲法法庭去年已判決憲訴法修法違憲，提出廢憲訴法修法公投提案的人民作主志工團今天表示，截至今天中午，公投提案電子連署人數為13萬2198人，未達二階連署門檻29萬3228人，將不會赴中選會提交連署數，視同放棄連署。

人民作主志工團針對憲法訴訟法、選舉罷免法共提出4案公投，其中憲訴法公投訴求廢止憲法法庭大法官人數限制提案，連署期限自去年7月底至今年1月底。

憲法法庭去年底已判決憲訴法修法違憲，人民作主志工團當時認為若達成10萬連署里程碑，將是屬於全體公民的重要歷史節點，因此持續蒐集連署數。

提案領銜人趙偉程今天在連署截止期限前夕透過文字說明宣布，此公投提案電子連署人數為13萬2198人，未達二階連署門檻29萬3228人，故不會前往中選會提出二階連署人名冊的電磁紀錄，依公投法相關規範，屆期未提出者，視為放棄連署。

人民作主志工團也發布新聞稿說明，廢憲訴法修法公投連署去年曾掀起一股熱潮，每天有近萬人連署，一度造成各地戶政事務自然人憑證短缺，但隨著去年底由現任5位大法官組成之憲法法庭宣告憲訴法違憲，此公投理由自動消失，這股熱潮才逐漸消退。

人民作主志工團解釋，在極為有限的資源及人力投入的情形下，近2個月仍有超過13萬人參與連署，顯見民眾捍衛憲法法庭的決心，同時也展現對現行參與憲法法庭運作的5位大法官最強而有力的支持，這樣的成果要歸功於志工、熱心協助設連署點的民意代表、店家，以及協助網路推播宣傳電子公投連署的大家。

對於另外3項廢止罷免提議、連署需附身分證影本等公投提案，人民作主志工團提到，目前連署累積近10萬，截止日期繼續到3月31日為止，期盼民眾持續支持。

人民作主志工團也強調，由這次電子連署的經驗顯示，只要降低公投連署的技術門檻，民眾參與公投及其他公共事務的意願自然會逐步提升，中選會應加速行動自然人憑證的建置。

憲法法庭 公投 憲訴法 大法官 中選會 憲法訴訟法

相關新聞

制度修正釐清歷史定位，救國團展現轉型公益與國際貢獻成果

針對立法院於1月30日三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修法，救國團主任葛永光感謝國民黨與民眾黨黨團在修法過程中，秉持法治精神與公共利益立場，展現理性討論與務實態度，為制度回歸正軌邁出重

民團：廢憲訴法修法公投連署破13萬 未達二階門檻不提出

憲法法庭去年已判決憲訴法修法違憲，提出廢憲訴法修法公投提案的人民作主志工團今天表示，截至今天中午，公投提案電子連署人數為...

黨產條例修正 救國團排除認定國民黨附隨組織

．立法院今在藍白立委人數優勢之下，三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」（不當黨產條例）修正案，指救國團為行政院於1952年籌組成立，隸屬國防部，為依法成立的「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，並經公函認證，故增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，且溯及至條例施行日。

冒險完成馬太鞍堰塞湖降挖任務 賴總統贈禮感謝台灣英雄

去年9月花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩釀災，目前已順利完成壩體降挖階段性工作，為感謝第一線施工人員辛勞，總統賴清德準備禮物致意，並...

愛心不間斷！世界先進歲末愛心捐款募得434萬元 幫助弱勢族群迎向美好未來

身為全球特殊積體電路晶圓製造服務的領導廠商，世界先進公司長期舉辦歲末愛心捐款活動，自2015年起至今已邁入第十一年，除了持續支持華山基金會、伊甸基金會及老五老基金會的「陪長輩過年」募款專案，也延續弱勢

宜居城市新考題：看不見的地下工程，決定看得見的生活品質

近年來，台灣各大城市持續加快建設腳步，捷運路網延伸、道路拓寬與公共設施更新接連推進，硬體建設的速度與規模令人印象深刻。然而，城市面貌翻新的同時，民眾的實際居住感受卻未必同步提升。道路反覆開挖、補丁林立

