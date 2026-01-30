駐法代表郝培芝接受法媒專訪：民主是台灣的基因

法國季刊「亞洲雜誌」（Asia magazine）將於2月出版第6期，其中收錄駐法代表郝培芝的專訪，她談到台灣的成就和先鋒力量，以及面對中國日益增長的威脅所做的準備。

記者首先詢問台灣政府為確保自身未來所排定的優先要務。郝培芝說，首要任務是確保社會和經濟發展安全，包含3項主要目標：一是改善經濟和產業政策，二是強化經濟安全，三是發展戰略能力。

她說，台灣規劃在半導體、人工智慧（AI）、國防工業、安全和新一代通訊等5個領域振興產業政策，希望成為全球民主科技陣營的重要夥伴，另也不能忘記能源領域，因為台灣非常仰賴進口能源。

台灣在AI方面的目標，是於2040年創造新台幣15兆元以上產值及50萬個就業機會。郝培芝說：「台灣已是全球創新領先者之一，相信我們也能在AI領域成為領先者，為經濟、工業、安全、國防做出貢獻。」

有關台法合作前景，郝培芝表示，在近年顯著進展的基礎上，相信可在經濟、文化、科學、政治、研究領域進一步發展，尤其有賴雙邊國會的努力，彼此關係有了明顯進展，例如在經濟上，法國目前是台灣在歐盟的第3大經濟夥伴。

她說，雙方在航太領域建立許多合作關係，例如長榮航空與法國空中巴士（Airbus）簽約採購33架新機，以及台灣固態電池企業輝能科技將在敦克爾克（Dunkerque）建造超級工廠，生產新一代電動車電池。

在政治層面，郝培芝表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）多次表達維護台灣海峽現狀重要性，包括在去年新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）論壇上，馬克宏透過這些發言，重申法國支持台灣安全。

郝培芝提到，前總統蔡英文近年訪問法國、英國、德國等地，「我們認為這是歷史性進展」，但在區域安全方面，台灣與歐洲還可在很多領域強化合作。

她說，民主是台灣的基因，台灣在數十年內建立真正的民主政體，「我認為這個民主政體是亞洲最先進，在這方面，我們被視為模範」。

記者問到來自中國的假資訊威脅時，郝培芝表示，台灣正建立跨國合作，因為假資訊已是全球性威脅，台灣每天遭受針對國家安全的假資訊攻擊，主要目的是干擾輿論、破壞社會團結。

她說，中國大量利用AI生成偽造影像和假資訊，AI大幅強化假資訊的生成能力，構成嚴峻挑戰；台灣則部署眾多資源，持續改進辨識、驗證、追蹤、分析、比對資料的能力，打擊數以百萬計的假資訊。

郝培芝指出，中國想在台灣散播懷疑、失序、混亂，並炫耀軍事能力及大量散布假資訊，藉以製造恐懼，台灣打擊假資訊的行動將在既有基礎上強化，同時努力讓民眾瞭解其危險。