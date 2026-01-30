快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

駐法代表郝培芝接受法媒專訪：民主是台灣的基因

中央社／ 巴黎29日專電

法國季刊「亞洲雜誌」（Asia magazine）將於2月出版第6期，其中收錄駐法代表郝培芝的專訪，她談到台灣的成就和先鋒力量，以及面對中國日益增長的威脅所做的準備。

記者首先詢問台灣政府為確保自身未來所排定的優先要務。郝培芝說，首要任務是確保社會和經濟發展安全，包含3項主要目標：一是改善經濟和產業政策，二是強化經濟安全，三是發展戰略能力。

她說，台灣規劃在半導體、人工智慧（AI）、國防工業、安全和新一代通訊等5個領域振興產業政策，希望成為全球民主科技陣營的重要夥伴，另也不能忘記能源領域，因為台灣非常仰賴進口能源。

台灣在AI方面的目標，是於2040年創造新台幣15兆元以上產值及50萬個就業機會。郝培芝說：「台灣已是全球創新領先者之一，相信我們也能在AI領域成為領先者，為經濟、工業、安全、國防做出貢獻。」

有關台法合作前景，郝培芝表示，在近年顯著進展的基礎上，相信可在經濟、文化、科學、政治、研究領域進一步發展，尤其有賴雙邊國會的努力，彼此關係有了明顯進展，例如在經濟上，法國目前是台灣在歐盟的第3大經濟夥伴。

她說，雙方在航太領域建立許多合作關係，例如長榮航空與法國空中巴士（Airbus）簽約採購33架新機，以及台灣固態電池企業輝能科技將在敦克爾克（Dunkerque）建造超級工廠，生產新一代電動車電池。

在政治層面，郝培芝表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）多次表達維護台灣海峽現狀重要性，包括在去年新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）論壇上，馬克宏透過這些發言，重申法國支持台灣安全。

郝培芝提到，前總統蔡英文近年訪問法國、英國、德國等地，「我們認為這是歷史性進展」，但在區域安全方面，台灣與歐洲還可在很多領域強化合作。

她說，民主是台灣的基因，台灣在數十年內建立真正的民主政體，「我認為這個民主政體是亞洲最先進，在這方面，我們被視為模範」。

記者問到來自中國的假資訊威脅時，郝培芝表示，台灣正建立跨國合作，因為假資訊已是全球性威脅，台灣每天遭受針對國家安全的假資訊攻擊，主要目的是干擾輿論、破壞社會團結。

她說，中國大量利用AI生成偽造影像和假資訊，AI大幅強化假資訊的生成能力，構成嚴峻挑戰；台灣則部署眾多資源，持續改進辨識、驗證、追蹤、分析、比對資料的能力，打擊數以百萬計的假資訊。

郝培芝指出，中國想在台灣散播懷疑、失序、混亂，並炫耀軍事能力及大量散布假資訊，藉以製造恐懼，台灣打擊假資訊的行動將在既有基礎上強化，同時努力讓民眾瞭解其危險。

郝培芝 經濟發展 法國

延伸閱讀

馬克宏戴墨鏡連川普也注意 義企笑接訂單：他自費購買

「一副售價2.4萬」馬克宏爆紅墨鏡來自這品牌 自費購買拒贈送

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

相關新聞

閃燈非挑釁而是提醒 台東公路上「暗號式」的用路默契

在台東開車，不只要遵守號誌，還得讀懂路上的「暗號」。對向來車閃大燈、前方大車打方向燈，甚至社群平台流傳的「擺攤中」「拍片現場」，其實都是駕駛之間心照不宣的善意提醒。這套從卡車年代流傳至今的默契文化，串起現實道路與網路社群，核心目的不是規避執法，而是提醒減速、提高警覺，在無形中降低事故風險，也形塑出台東獨有的人情味交通風景。

出站30秒就到家！羅斯福路鍍金新案 正捷運宅「上陽羅斯福」

羅斯福路，見證台北百年演進，貫穿政經核心、學術重鎮、成熟住宅聚落，被視為台北發展最具歷史縱深的文明軸線，不僅作為城市高度精神標誌，更是高端居住族群心中難以取代的座標。 身為台北市南北向交通命脈，

歷史上的今天／1978年萬人爭睹冰上群星會 演出卻縮水

1978年1月30日，約兩萬人湧進中華體育館，爭睹「冰上群星會」，上萬民眾將體育館擠得水洩不通，可是大家乘興而去，敗興而歸。 由中華民國滑冰協會及台北市體育會滑冰委員會主辦的「冰上群星會」，原定由我國中正杯花式滑冰冠軍的男女選手，及白雪業餘溜冰團的團員演出我國民俗舞蹈，還請了中視影歌星贊助演出，即將公演的美國白雪溜冰團也要客串在節目中首度亮相。 只是，節目前後不到50分鐘，預定的節目，除了舞龍、舞獅及影歌星合唱恭賀新禧外，我國溜冰選手都沒有上場。

春節送禮新選擇 洽洽推出限量堅果禮盒 健康送到心坎裡

過年圍爐團圓、走春拜年，送禮是重要的儀式。一份實用又貼心的禮盒，最能拉近人與人之間的距離。今年過年，與其煩惱送什麼，不如選擇一款兼具健康、美味與質感的堅果禮盒，讓祝福不只說出口，更吃得到。

泰國台僑拜會 曼谷市長讚攻頂台北101成功行銷台灣

泰國台僑與台商日前拜會曼谷市長查察，台泰國會議員友好協會顧問團長何素珍表示，查察對台友好，雙方交換意見，氣氛熱絡，也同意...

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

民進黨立院黨團幹部將改組，民進黨團總召柯建銘已表態會登記參選總召，民進黨立委蔡其昌今天也表示，在大家的勸進與鼓勵之下，他選擇站出來登記，這個決定不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓民進黨更團結、更有共識。 蔡其昌指出，這段時間陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段，多分擔一些責任，對每一份信任與期待他都放在心上，也心懷感謝。蔡其昌說，他並不是一個習慣談論位置或角色的人，對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好，也正因如此，面對大家的勸進，他其實思考了很久的時間。 蔡其昌指出，無論結果如何，他都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行；對他來說，最重要的不是個人的角色，而是大家能不能一起把國家照顧好，把該做的事做好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。