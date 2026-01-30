土方填築港區 蘇俊賓：應調查水文影響

營建剩餘土石方去化問題引發關注，中央擴增的最終去處包含台北港、台中港等港區填築，桃園市副市長蘇俊賓昨在行政院會表示，此舉恐涉及海洋生態保育、影響水文，呼籲應進行跨縣市調查與影響模型推估，降低開發風險。

目前中央規畫擴增土石方最終去處包含港區填築，如台北港、台中港、高雄港、彰濱及南星計畫等，未來也將評估約70處港口作為最終去化場域。

蘇俊賓表示，相較受限於地質條件及開發法規的國有土地，海域空間確實可能成為中長期的重要選項。但我國對於海洋環境的基礎調查資料相對有限，相關政策對於跨縣市的水文環境、生態環境，及海岸線國土保育的影響都須事先掌握，相關前置作業須更周延。

蘇俊賓認為，大型公共工程的影響往往不見得是工程本身，而是藉由洋流衝擊到其他區域，以台北港為例，雖然港區本身不在桃園，但其形成的凸堤效應與漂沙阻斷，長年下來已經對桃園鄰近海岸，例如大園、觀音一帶，造成明顯的海岸侵蝕、地形地貌變化及水文環境改變。

蘇俊賓建議，當政府選擇部分海域點位作為未來土方最終去處，中央與地方應該一起針對標的區域的水文、海岸線影響及生態，進行跨縣市大尺度範疇的調查與影響模型推估，海委會海保署也應高度參與，掌握海洋模型跟海洋生態的基線資訊，降低開發風險。

海委會主委管碧玲則回應，會在用海計畫中加強海洋生態保育及水文調查，並與國土署積極合作。