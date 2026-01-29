快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

泰國台僑拜會 曼谷市長讚攻頂台北101成功行銷台灣

中央社／ 曼谷29日專電
泰國台僑與台商27日拜會曼谷市長查察（右8），並針對泰國台商會的組織發展、台泰經貿合作及未來交流方向，進行深入介紹與意見交流，氣氛熱絡。（何素珍提供）中央社
泰國台僑與台商27日拜會曼谷市長查察（右8），並針對泰國台商會的組織發展、台泰經貿合作及未來交流方向，進行深入介紹與意見交流，氣氛熱絡。（何素珍提供）中央社

泰國台僑與台商日前拜會曼谷市長查察，台泰國會議員友好協會顧問團長何素珍表示，查察對台友好，雙方交換意見，氣氛熱絡，也同意深化台泰合作。另外，查察也對最近霍諾德徒手攻頂台北101印象深刻，認為是很好的行銷。

何素珍長年擔任台泰交流搭橋的重要角色，她27日與泰國台灣商會聯合總會、泰國台灣會館、拉加邦台商聯誼會及曼谷台商聯誼會等僑團首長，共同拜會曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）。

何素珍表示，查察對台灣印象很好，也曾多次拜訪台灣，並希望與台灣在環保、交通等領域擴大交流。

查察拜訪台灣時，曾與時任政務委員、現任無任所大使唐鳳見面。查察當時認為，台灣的零時政府（g0v Community）是很好的意見交流平台，並指很多國家都有類似的平台，但泰國還沒起步，他認為泰國在這部分可向台灣學習。

何素珍告訴中央社，台灣僑界與查察關係密切，27日的拜會長約1個多小時，雙方相談甚歡。她透露，查察也關注到美國自由攀岩好手霍諾德（AlexHonnold）日前徒手攻頂台北101，讓全世界看到台灣，認為這是很好的行銷方式。

何素珍補充說，查察還指出，泰國與台灣民俗風情相似，許多外國人甚至會把泰國與台灣搞混。

一同拜訪查察的泰國台灣會館主席張玲琴表示，雙方也提及安排泰國學生赴台商企業實習一事，曼谷市府對此展現高度興趣。

泰國台灣商會聯合總會表示，此次拜會針對台灣商會的組織發展、台泰經貿合作及未來交流方向，與曼谷市長查察進行深入介紹與意見交流，氣氛相當熱絡、成果豐富。

泰國台灣商會聯合總會在臉書寫道，「期待透過持續的互動與對話，進一步深化台泰雙方的合作關係，為台商在泰國的發展創造更多契機」。

查察2022年開始擔任曼谷市長，從政多年的他擁有很高人氣，多年前，一張他穿著背心赤腳走出寺廟的網路圖片被改成各種迷因圖。泰國網友笑稱查察是「浩克」，更有粉絲稱他為「地表最強的男人」。

泰國 曼谷 台商 台北101 霍諾德

延伸閱讀

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

濃煙直竄天！泰國輕型攻擊機訓練中「機頭朝下墜地」 2飛行員罹難

賈永婕強調：「台北101沒有改名必要」、「對從政完全沒興趣」

台北101還會再開放攀登？賈永婕一句話說明但阿湯哥例外

相關新聞

泰國台僑拜會 曼谷市長讚攻頂台北101成功行銷台灣

泰國台僑與台商日前拜會曼谷市長查察，台泰國會議員友好協會顧問團長何素珍表示，查察對台友好，雙方交換意見，氣氛熱絡，也同意...

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

民進黨立院黨團幹部將改組，民進黨團總召柯建銘已表態會登記參選總召，民進黨立委蔡其昌今天也表示，在大家的勸進與鼓勵之下，他選擇站出來登記，這個決定不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓民進黨更團結、更有共識。 蔡其昌指出，這段時間陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段，多分擔一些責任，對每一份信任與期待他都放在心上，也心懷感謝。蔡其昌說，他並不是一個習慣談論位置或角色的人，對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好，也正因如此，面對大家的勸進，他其實思考了很久的時間。 蔡其昌指出，無論結果如何，他都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行；對他來說，最重要的不是個人的角色，而是大家能不能一起把國家照顧好，把該做的事做好。

兒虐頻傳…安置機構複雜個案增 民團白皮書籲政府「成為負責任家長」

近年兒虐案件頻傳，引發社會關注，不少遭虐兒少需要接受安置程，台灣全國兒少安置機構聯盟今天發布「民間版替代性照顧政策白皮書...

減煤成效遭疑 行政院：燃煤電廠空污較2016年減77%

民團今天質疑政府減煤成效，行政院表示，政府持續透過低碳、低空污的燃氣機組取代燃煤機組，燃煤電廠空污排放量已經從2016年...

影／環團扮黃仁勳「分身」 呼籲卓內閣燃煤比27%承諾不應鴕鳥心態

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟上午前往行政院前陳情，表達北中南民團苦等不到卓揆回應，2025燃煤比27%承諾兌現...

文總 WE ARE 除夕夜 女神方季惟、陳明眞再現經典

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，邀請兩大玉女掌門人方季惟、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。