故宮捷克展吸近34萬人次 駐台代表讚台捷團隊勇氣

捷克國家博物館去年展出「故宮文物百選及其故事」特展，110天展期創近34萬參觀人次，總館長盧卡其說，這是館方最成功的展覽之一。捷克駐台代表史坦格大讚，2館所團隊就像攀登摩天大樓有勇氣。

國立故宮博物院今天舉行「翠玉白菜」歸國暨捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）及其團隊訪台記者會。故宮院長蕭宗煌指出，2025年捷克國家博物館吸引近138萬人次參觀，創歷年新高；其中故宮捷克展就吸引近34萬人次造訪，讓歐洲觀眾透過故宮文物，認識多元、開放且充滿文化能量的台灣。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）致詞提到，約在4年前他剛上任，當時接受中央社記者專訪被問及最想達成什麼目標，他回答，自己最大的夢想便是想促成台北與布拉格之間的直航，再來就是希望能促成在布拉格舉辦故宮大型展覽，「各位可以看到，這2個願望如今都實現了。」

史坦格表示，現在回頭看一切聽起來好像很簡單，彷彿只是行事曆上的代辦事項，但實際上這2件事都非常複雜。去年9月他有幸參與「故宮文物百選及其故事」特展在布拉格開幕，觀眾閃閃發亮的眼睛令他印象深刻，聽聞展期吸引近34萬人次更讓他開心不已。

史坦格表示，特別感謝蕭宗煌、盧卡其及各自帶領的優秀團隊，他們展現了意志與耐心，更展現過人的韌性，克服種種困難，才讓夢想成真，這背後肯定經歷了不少熬夜奮鬥的夜晚，籌辦這麼大規模且具備挑戰性的國際展覽，「這種勇氣簡直就像在沒有安全網保護的情況下，徒手攀登摩天大樓。」

蕭宗煌笑說，2館所合作絕對不是種冒險，而是經過非常仔細討論，例如故宮團隊要先前往捷克場勘，才能確保展覽可以進行，再來不管是運輸、包裝、司法免扣押等，一步步都仔細謹慎，除了故宮與捷克團隊不斷檢視作品情形，文化部文資局也派專家學者前來複查，每個程序都經過嚴謹過程。

盧卡其表示，「故宮文物百選及其故事」特展無疑成為館方史上最成功、最受矚目的展覽之一，不僅有機會向捷克大眾展現中華文化遺產的豐富內涵，展場也結合現代科技呈現這些珍貴瑰寶，更是2025年歐洲最重要的文化展覽盛事之一。