兒虐頻傳…安置機構複雜個案增 民團白皮書籲政府「成為負責任家長」

近年兒虐案件頻傳，引發社會關注，不少遭虐兒少需要接受安置程，台灣全國兒少安置機構聯盟今天發布「民間版替代性照顧政策白皮書」，指出現行安置照顧體系面對高創傷、高複雜需求兒少，照顧困難度增加，但人力培養、跨單位支援不足，照顧責任與風險由第一線機構與照顧者承擔，呼籲政府建立分級制度，協助培養所需專業人才。

安置盟指出，包含機構安置在內的替代性照顧資源，承接遭虐待兒少，幫助其度過生命中最脆弱時刻，據實務觀察，許多兒少即使被成功救援，遠離受虐環境，但複雜創傷、情緒失序等傷害已經造成，照顧上相對複雜，進入安置體系後，這些個案被視為「例外個案」，政府未正視高照顧需求個案已是安置機構常態，並給予相應資源。

安置盟發表的白皮書中指出，複雜兒少照顧需求及風險，長期由第一線機構從業人員承擔，政府卻未提供相應的人力培養、資源配置及跨系統支持，建議應將困難照顧的個案視為常態，依照需求分級照顧，同時將安置機構從業人員這類替代性照顧人力，視為關鍵公共人力培養，並調整幾過評鑑、輔導與監督制度，減輕機構負擔，讓制度成為安置機構的支持者而非消耗者。

立法委員林月琴說，政府對安置機構人力「給好給滿」只是基本功，安置兒少不是將人放到機構就結束，兒少上學、就醫、休閒及打工需求等相當複雜，政府應主動串連相關單位，「不能只當出錢的監工，要當負責任的家長」，同時應正視國內身障、發展遲緩兒少人數增加的事實，設法提供資源讓孩子不只是活著，還有足夠力量勇敢追夢。

「孩子不是死去才值得被關注。」安置盟強調，被疏忽對待、被虐待兒少好不容易活下來，更需要制度耐心、資源與責任，提出白皮書並非要否定政策既有努力，而是希望補齊長期被忽略的兒少個案，活下來的孩子更需要制度的耐心、資源與責任，「國家不該只是監督者，而應成為真正的家長。」