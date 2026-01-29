減煤成效遭疑 行政院：燃煤電廠空污較2016年減77%

民團今天質疑政府減煤成效，行政院表示，政府持續透過低碳、低空污的燃氣機組取代燃煤機組，燃煤電廠空污排放量已經從2016年的5.6萬公噸，銳減至去年的1.3萬公噸，減幅達77%。

台灣健康空氣行動聯盟等團體今天至行政院前舉行記者會指出，前總統蔡英文曾說明燃煤發電占比預計在2025年下降至27%，但如今此占比恐跳票，期待行政團隊進一步說明，並盼政府提出鼓勵企業更主動節電的能源效率法，否則不排除在2月4日國際癌症日前往民進黨中央陳情。

對於民團質疑減煤成效，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，台灣邁向低碳能源轉型的重要戰略思維是減碳先行、目標淨零，政院也一直依據總統賴清德所揭示的二次能源轉型策略，繼續發展多元綠能、提高綠電供應占比、推動深度節能、科技儲能，以及強化電網韌性，藉以提升區域與全國用電穩定度等。

李慧芝說，近年的增氣減煤政策，是持續透過低碳、低空污的燃氣機組取代燃煤機組，現在燃煤電廠空污排放量已經從2016年的5.6萬公噸，銳減到去年的1.3萬公噸，減少4萬公噸以上，減幅達77%。

經濟部能源署電力組組長夏峪泉在記者會補充說明，台電針對台中火力發電廠空污設備已經投入新台幣441億元升級，從2014年空污最高峰至去年為止，污染已經下降81%，且到今年年底，中火舊的燃煤機組一、二號機都會停機除役，新的燃氣機組預計年底完工上線。

至於高雄興達電廠，夏峪泉表示，興達舊的燃煤機組會在年底除役，等於4部燃煤機組全除役，3部燃氣機組去年已有一部上線，另外2部估計今年上線。