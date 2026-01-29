影／環團扮黃仁勳「分身」 呼籲卓內閣燃煤比27%承諾不應鴕鳥心態

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟上午前往行政院前陳情，表達北中南民團苦等不到卓揆回應，2025燃煤比27%承諾兌現沒有真相，煤電災民二度失望，宣布不排除在國際癌症日(2/04)前往民進黨總部馬年賀歲拜早年。

空汙災民在行政院前扮裝黃仁勳分身要「馬上汰煤」，輝達總裁黃仁勳飛抵台灣同一天「分身」，連袂台灣工業節電典範的台達電創辦人鄭崇華，分別手舉「馬上汰煤」、「馬上節能」的春聯，陪伴追討馬上汰除2,309萬噸超額燃煤量的煤電災民們，一起街頭賀歲，並期許行政院長卓榮泰履行承諾，民團表示不滿卓內閣以AI耗電為由，延遲煤電退場期程，導致煤電比居高不下。