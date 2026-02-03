快訊

撰文／ 華國玉

新光銀行推「美利加碼」外幣活存　美元新資金最高年利率4.5%。 圖／臺灣新光商業銀行 提供
在全球資金配置日益重視彈性與收益兼顧之際，新光銀行推出「美利加碼外幣活存專案」，主打美元新資金最高年利率4.5%，讓客戶在保有資金靈活調度優勢的同時，也能掌握外幣活存的利率升級機會。活動期間自即日起至2026年3月31日止，總額有限，額滿為止。

此專案開放新光銀行境內自然人客戶參與，須持有外幣活期存款帳戶開立。一般客戶享年利率3.8%活存優惠；總資產達新臺幣300萬元以上客戶，則享最高年利率4.5%活存優惠。一般客戶可透過分行、網銀或行動銀行APP辦理；往來總資產達新臺幣300萬元以上之客戶，須透過分行臨櫃辦理。

新光銀行表示，此次專案特別鎖定「新資金」族群，活動期間，凡於分行通路自他行匯入外幣新資金，且承作本專案達該筆匯入金額70%以上者，還可享匯入匯款免手續費優惠，進一步降低資金進場成本。

在資金運用上，此專案強調高度彈性。存入須於承作當日透過約定帳戶辦理；承作後，在優惠期間內即可隨時將資金由專案帳戶轉回約定帳戶，自由提領運用，兼顧流動性與收益性。利息採每日計息、每月付息，讓客戶利息收入更穩定可期。

新光銀行指出，「美利加碼外幣活存專案」希望協助客戶在多變的市場環境中，打造更具彈性的外幣資產配置選擇，無論是短期資金停泊或中期布局，都能更自在地為財富增值加力，更多活動詳情，請洽新光銀行官網查詢。

新光銀行推「美利加碼」外幣活存　美元新資金最高年利率4.5%。 圖／臺灣新光商業銀行 提供
