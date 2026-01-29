2026年聯經「人文企業獎」得主揭曉！38家企業與非營利組織獲獎　「特別貢獻獎」頒予簡靜惠女士

快訊

聯合新聞網／ 台北訊
第三屆聯經「人文企業獎」評審團由願景工程基金會陳冲董事長 (中) 擔任評審召集人，邀集國家發展委員會彭立沛副主委 (右一)、前教育部次長林騰蛟教授 (右二)、文化部李靜慧次長 (左一)、農業部杜文珍次長 (左二) 擔任評審委員。 (圖 / 聯經出版提供)

由聯經出版主辦的第三屆「人文企業獎」，近日評選結果已揭曉，共有38家企業及非營利組織獲獎。本屆「特別貢獻獎」頒予長期深耕文化藝術、貢獻深遠的洪建全教育文化基金會創辦人簡靜惠女士。

2026年第三屆「人文企業獎」評審團由願景工程基金會董事長陳冲擔任召集人，邀集前教育部次長林騰蛟教授、文化部次長李靜慧、農業部次長杜文珍、國家發展委員會副主委彭立沛共同擔任。

本屆首次分企業與非營利組織兩組評選，獎項有「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」、「地方發展」及「生態保育」五大類別，授予典範獎、卓越獎、傑出獎三種獎別或創新特別獎。經過評審團審慎評選，共38家企業及非營利組織獲得殊榮。

「社會關懷」典範獎頒予經營「把愛找回來」公益募款平台長達37年的統一超商公司、63年以來持續投入台灣捐血公益事業的中華捐血運動協會、成立73年並長期扶助弱勢族群的基督教芥菜種會，以及近30年來致力於服務唐氏症與身心障礙者的中華民國唐氏症基金會。「教育提升」則由「讓愛看見希望計畫」的磊山保險經紀人公司獲得典範獎。耕耘台東池上鄉、長年舉辦池上秋收稻穗藝術節、開創偏鄉文化創生模式的池上多力米公司則分別在「地方發展」及「藝文推手」組別中，獲得典範及卓越獎。

其他獲獎企業包括：成真社會企業 (成真咖啡)、星展(台灣)商業銀行、群益金鼎證券公司、公勝保險經紀人公司、中國信託商業銀行、環境友善種子公司、威剛科技公司、金寶電子工業公司、亞洲水泥公司、遠東巨城購物中心、御盟集團、全聯實業公司、舊振南食品公司、凱基金控、榮成紙業公司、雲品國際酒店。其中，全聯實業本屆分別獲得「藝文推手」、「地方發展」及「生態保育」組中三個獎項。

獲獎的非營利組織則有：台北富邦銀行公益慈善基金會、信義公益基金會、台新銀行公益慈善基金會、台灣閱讀文化基金會、技嘉教育基金會、隆中向上教育基金會、鴻海教育基金會、中國信託商業銀行文教基金會、上海商業儲蓄銀行文教基金會、統一超商好鄰居文教基金會、新代教育基金會、台灣觀心關懷協會、臺灣太祖慈善會、高雄市愛種樹協會。

其中，評審團也頒發出七個創新特別獎：推動提升移工理財知識的台北富邦商業銀行、以大型網路公益活動「您的一票，決定愛的力量」展現創新影響力的台新銀行公益慈善基金會、成功整合跨科合作打造全人照護系統的臺北醫學大學附設醫院--顱顏中心；結合閱讀與運動創新模式的中國信託商業銀行「閱讀MVP」計畫、以科技陪伴長者並縮短數位落差的技嘉教育基金會，推動議題教育、執行「怪咖計畫」的隆中向上教育基金會，以及將傳統製餅透過產學合作、培育漢餅創作新血的舊振南食品公司，肯定其創新思維。

第三屆聯經人文企業獎「特別貢獻獎」頒予長期深耕文化藝術、貢獻深遠的洪建全教育文化基金會創辦人簡靜惠女士。攝影/劉振祥， 洪建全基金會提供
本屆「特別貢獻獎」頒予長期深耕文化藝術、貢獻深遠的洪建全教育文化基金會創辦人簡靜惠女士。簡女士自三十歲創辦基金會，逾半世紀致力推動文化藝術與人文教育。於臺灣社會轉型動盪之際，她以前瞻視野支持文學、音樂、表演藝術與閱讀文化，培育藝文人才，形塑多元而厚實的文化生態。並於1987年成立台灣PHP素直友會，深耕讀書會文化，推動終身學習與心靈成長。評審委員一致肯定簡靜惠女士以制度性、前瞻性方式支持藝文發展，對臺灣人文社會貢獻卓越，特以此獎項表達敬意與誠摯感謝。

第三屆聯經「人文企業獎」將於4月舉辦頒獎典禮及分享會，表揚並鼓勵企業與組織在推動人文關懷與社會責任上的持續投入，期盼透過獎項的肯定與交流，開啟示範與仿效的風氣，進一步促進社會共好。

得獎名單詳見人文企業獎官網：https://linkingthink.com/lkawards

公益活動 信託 聯經出版 農業部 特別獎

