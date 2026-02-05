計程車族安心不缺席！55688一鍵啟動「行車保護傘」，還能抽搭車金、iPhone 17 Pro

你一週會叫幾次計程車？通勤、加班、聚會返家，計程車早已成為都會生活的一部分。許多人出國旅遊會保旅途平安險，但對於高頻率的短程旅途，卻缺乏風險意識。根據交通部統計，2023年全台搭乘計程車超過5億次，一旦發生事故，乘客如何守護自己、盡可能讓生活不受影響？

看見這個日常被忽略的風險，保誠人壽攜手55688台灣大車隊共同推出「行車保護傘」，讓你搭車的每一趟，都多一分安心。

保誠人壽攜手 55688台灣大車隊推出「行車保護傘」，單趟保險費平均只要1元，就能享有百萬保障。 保誠人壽／提供

看不見的風險，卻真實存在

每年有數千起事故涉及計程車，造成上萬人受傷或死亡。交通事故從不挑時間，也不分距離。即使是短短十分鐘的車程，仍可能因為路況複雜、天候不佳而發生意外。一旦事故發生，乘客往往只能被動承擔後果。

相較於可能面臨的醫療費用與後續影響，計程車專屬意外傷害保險的保險費往往低到幾乎無感，卻能在關鍵時刻發揮實質作用。

對一般民眾而言，這不是多花一筆錢，而是用極低的成本，替自己和家人預留一條風險緩衝的安全網。它代表的是對自己安全的重視，也是現代生活中必要的風險管理。當意外真的發生時，保險給付能讓提供安心治療、減輕家庭負擔，而不是在事故發生後才後悔沒有「早知道」。

平均一趟保費只要1元，把百萬意外保障帶著走

過去，多數民眾對保險卻步，原因往往不是不重視安全，而是「流程太複雜、耗時又麻煩」。現在乘客只要透過55688 APP操作，就能3分鐘訂閱投保，一鍵啟動保障，讓投保變得像叫車、付款一樣自然，幾乎沒有學習門檻！

保誠人壽為計程車族量身打造「行車保護傘」，在55688 APP即可完成訂閱投保。乘客只要打開55688 APP就能進行一次性訂閱投保，單趟保費平均只要1元，即可享有百萬意外保障與7項給付。保險費就和車資一起支付，不用額外填資料，也不用事後查找保單，一切都在55688 APP即可掌握。

行車途中常見的意外風險皆被納入保障範圍，包括上下車、開關門可能遇到的狀況，讓出門、回家的路途被完整守護。每一次的叫車都會跳出詢問視窗是否啟動保障，讓乘客可根據自身的決定啟動保障，沒有負擔和壓力，安心自己決定。

乘客只要打開55688 APP就能訂閱投保保誠人壽「行車保護傘」，每趟自由選擇啟動保障，彈性方便又安心。

乘客只要打開55688 APP就能訂閱投保保誠人壽「行車保護傘」，每趟自由啟動保障，彈性方便又安心。 圖／截自55688 APP

現在訂閱，安心出門還有好禮等你

即日起到2/28前，訂閱投保「保誠人壽行車保護傘意外傷害保險」，55688台灣大車隊將提供會員專屬 40 元搭車金。（限量2,500份，先完成訂閱投保者先得，送完為止。每位55688 APP會員僅限回饋一次。）

1/13~5/11活動期間，完成訂閱投保並啟動保障一次，即可獲得由 55688 台灣大車隊所舉辦的「好禮雙週抽」活動參加資格，搭車金最高36,500元等你抽，還有iPhone 17 Pro、AirPods 等人氣大獎，以及7-11、全家各大超商、momo、蝦皮商城500元電子即享券等，總共有超過300個中獎機會！活動期間最多可抽8次，沒抽中還能一直抽，越早加入，中獎機率越高。（每位55688 APP會員僅限得獎一次，已獲得會員早鳥禮者亦可參加【好禮雙週抽】。）

下一次叫車前，替自己，也替家人多想一步。現在就打開 55688 APP，訂閱投保保誠人壽「行車保護傘」，把安心一起帶上車。

即刻訂閱>>https://mypcalife.tw/55688app/ud