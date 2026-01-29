聽新聞
花蓮洪災 民代告3部長廢弛職務釀災

聯合報／ 記者蕭雅娟李柏澔陳儷方／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死5失蹤，國民黨花蓮縣議會黨團昨赴北檢告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季及經濟部長龔明鑫等3人，涉犯刑法廢弛職務釀成災害等罪。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死5失蹤，國民黨花蓮縣議會黨團昨赴北檢告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季及經濟部長龔明鑫等3人，涉犯刑法廢弛職務釀成災害等罪。記者蕭雅娟／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀19人死亡、5人失蹤，光復鄉長林清水遭收押，國民黨花蓮縣議會黨團與立委陳玉珍翁曉玲昨至台北地檢署，指馬太鞍溪為中央主管河川，長達9年未見中央主動疏濬紀錄，「中央必須扛起責任」，告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等3人涉廢弛職務釀成災害罪、過失致死罪。

告發人之一、花蓮縣議員吳建志表示，這麼多條人命，疏散作業要點統統都是事後補救的，去年8月11日他在臉書呼籲中央不要紙上談兵，要落實處理堰塞湖問題，但中央遲至去年10月18日才完成疏散計畫，災前完全沒有任何8600人疏散計畫。

吳說，災害防救法權責單位全屬於「中央」，依農業部土石流及大規模崩塌防災疏散避難作業規定，須由「中央7部會」共同輔導地方鄉鎮公所完成疏散、路線及收容整備計畫。馬太鞍溪為中央主管河川，長達9年未見中央主動疏濬紀錄，誰失職相當明顯。

陳玉珍說，民進黨先收押林清水，還意圖利用司法手段政治打壓花蓮縣長徐榛蔚，真正應該負責的是中央單位，告發是希望司法單位公正偵辦，不要找基層開刀，用司法工具做政治鬥爭。

國民黨花蓮縣議會黨團指出，農業部未依災防會議決議施放海嘯警報，錯失至少30分鐘黃金避難時間。馬太鞍溪屬中央主管河川，康芮颱風後災害整備會議多次強調兩開口堤之風險，經濟部視而不見未補強。行政院長卓榮泰及陳駿季多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」，且潰壩時未施放海嘯警報等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險。

對於國民黨花蓮縣議會黨團告發，陳駿季表示，特定人士搬弄是非，無疑是在抹殺同仁的辛苦。馬太鞍堰塞湖在去年7月26日形成時，第一時間林保署和花蓮縣政府就多次勘災、召開會議等，商討疏散和撤離事宜。

經濟部水利署也回應，政治操作完全不合理且不可接受，嚴重打擊救災人員士氣。水利署指出，中央管河川疏濬，得由地方政府擬訂計畫書，自民國105年至114年8月，水利署依治理計畫分析，進行疏濬作業，並與花蓮縣政府多次協調辦理，在馬太鞍溪完成235萬立方公尺疏濬。

水利署指出，經第三方公正單位鑑定，此次堰塞湖溢流，為超過保護標準4倍以上的極端洪流，伴隨大量土石多點溢流，才是造成災害主因，絕非因堤防損壞或開口堤未封堵所致。

