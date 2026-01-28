龔明鑫因馬太鞍堰塞湖潰壩被告 水利署：不合理不可接受

去年9月馬太鞍堰塞湖潰壩，造成重大傷亡，人民財產損失龐大，經濟部長龔明鑫28日遭控告涉廢弛職務釀成災害罪，經濟部水利署回應，國民黨花蓮縣議會黨團就此告發經濟部長，嚴重打擊救災人員士氣，政治操作完全不合理且不可接受。

不只龔明鑫被告，內政部長劉世芳、農業部長陳駿季同遭控告。水利署表示，馬太鞍溪過去疏濬從未延宕，針對堰塞湖的緊急因應合理快速，堰塞湖溢流迄今，水利署動員全國各所屬單位全力投入疏濬工作，截至115年1月28日已疏濬超過1100萬立方公尺。並全力動員人力機具，於災害發生後最短時間內完成臨時堤防。

水利署指出，依河川管理辦規定，中央管河川的疏濬，得由當地直轄市或縣（市）政府擬訂計畫書報，經該河川的管理機關核定後許可辦理，因此自105年至114年8月，水利署依治理計畫分析，進行疏濬作業，並與花蓮縣政府多次協調辦理，在馬太鞍溪完成235萬立方公尺疏濬。

水利署表示，疏濬過程依治理計劃通洪斷面已經達到標準時，當年度疏濬工作就會停止，以維護橋樑及堤防本身的安全。根據去年8月28日林保署花蓮分署召開會議決議，九河分署分工疏濬目標量為20萬噸，實際於9月21日累計疏濬達21.66萬噸，已超前目標。

外界質疑「光復三號堤防開口堤未修復導致災害」的說法，水利署澄清，光復三號堤防於113年間因康芮颱風損壞，水利署第九河川分署已於114年8月12日全面修復完成，又該處開口堤並非破損缺口，而是符合治理計畫的防洪構造，其高程設計均符合百年一遇洪水位之保護標準。

水利署強調，經第三方公正單位鑑定，此次堰塞湖溢流瞬間洪峰流量高達8860CMS，遠超過馬太鞍溪百年保護的標準2040CMS，屬極端高流量、高流速且含大量砂石的洪流，多處堤防同時溢流，此等超過保護標準4倍以上的極端洪流，伴隨大量土石多點溢流，才是造成災害的主因，絕非因堤防損壞或開口堤未封堵所致。