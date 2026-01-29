租不如買！長耀建設「挺青年」 捷運A7核心區 「長耀辰」首付18萬起

隨著通膨壓力持續與政府租屋補助政策下，不少房東將相關成本轉嫁至租金，讓許多在雙北打拼的年輕族群面臨「薪水趕不上房租」的困境。在這樣的大環境下，成家夢想對年輕世代而言似乎變得遙不可及。然而近期在機場捷運沿線的「捷運A7核心區」，憑藉著顯著的「5字頭價格凹陷區」優勢，成為青年首購族尋求「轉租為買」的避風港，更因具備強大的產業動能與交通紅利，躍升為北台灣資產保值的熱區。

長期深耕林口豪宅市場的長耀建設，十多年來持續舉辦「長耀盃」全國籃球錦標賽，默默培育基層運動人才，這種陪伴年輕人勇敢追夢的熱血基因，已深植於品牌DNA中。此次長耀建設將這份「挺青年」的精神延伸至房地產建築領域，於捷運A7核心區推出最新個案「長耀辰」，訴求首付18萬起、總價980萬起的成家方案，以實質行動支持年輕人輕鬆成家！

豪宅品牌長耀建設於捷運A7核心區推出最新個案「長耀辰」，訴求首付18萬起、總價980萬起的成家方案。 圖／甲山林廣告 提供

「長耀辰」打破了豪宅規格高不可攀的刻板印象。住宅部分規劃適合首購與小家庭的19至30坪產品，以低總價優勢搭配靈活的預售付款配套，提前卡位未來的資產增值紅利。此外，考量到現代居家辦公與創業趨勢，全案更規劃小坪數事務所空間，不論是置產或作為創意工作室，都能擁有更具彈性的資產配置與現金流。

除了價格優勢，地段便利性更是置產關鍵。座落於捷運A7核心區的「長耀辰」地段強勁，透過機場捷運實現1站長庚醫院、2站三井OUTLET、6站直達台北車站，約25分鐘就能切換台北繁華生活圈與舒適居家空間。在生活機能方面，該案鄰近明星學區文青雙語中小學與車麗屋麥當勞商圈，採買與教育需求皆近在咫尺。此外，周邊更有郵政物流園區形象公園等萬坪綠帶，提供高質感的休閒環境。

在建築規劃上，社區規劃9米挑高大廳、25米泳池等豪宅等級才可見的大尺度規格，讓青年首購族也能享有高品質的生活質感。

「長耀辰」公設豐富，擁有9米挑高大廳、25米泳池等飯店豪宅級規劃。 圖／甲山林廣告 提供

業者分析指出：根據機場捷運沿線房價來看，目前A9林口站單價已見8字頭，A8長庚醫院站最高成交價也逼近每坪70萬。相較之下，捷運A7核心區 仍維持5字頭房價，是大台北極稀有的「價格凹陷區」。

加上受惠於ASML、廣達、美光等全球科技巨頭重金進駐，在產業聚落與交通利好的雙重帶動下，捷運A7核心區具備強勁的就業人口與成長動能，「長耀辰」具備豪宅品牌加持的指標建案更是可遇不可求，無疑是首購族與置產客在通膨時代下，最能兼顧居住品質與財富累積的選擇。