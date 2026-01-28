管碧玲：海巡署過去一年 成功救援約600人

海洋委員會主任委員管碧玲今天主持海巡署台南市四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用典禮表示，海巡署過去一年成功救援約600人，其中外籍人士逾100人。

第一一岸巡隊今天發布新聞稿指出，管碧玲在啟用典禮時表示，海巡署肩負「國安、治安、平安」三大核心任務，長年在海上第一線執勤，勤務風險與強度極高，過去一年成功救援約600人，也查獲毒品等不法物資1.3公噸，展現守護國家安全的專業與韌性。

管碧玲說，海巡制度優化與待遇改善已發揮正向效果，總統賴清德與行政院長卓榮泰也高度關心，加薪事項需透過完整人事與專業制度規劃，政府將逐步推動福利與待遇優化，確保可行性與永續性。

第一一岸巡隊表示，台南市四草漁港安檢所新建廳舍歷時1年4個月完成，斥資近新台幣3714萬元，兼顧現代化機能與綠建築理念，象徵海巡署基層據點邁向新里程碑。

