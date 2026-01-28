李遠李洋「遠洋合作」 雙百萬運動漫畫徵選啟動

快訊

中央社／ 台中28日電

文化部長李遠運動部長李洋共創的「遠洋合作」，今天由李遠宣布邁入「創作合作」新階段，啟動「雙百萬運動漫畫徵選」，文化部與運動部各自出資新台幣5百萬，鼓勵更多運動漫畫誕生。

李遠今天出席國家漫畫博物館籌備處「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展開幕記者會致詞，提到「遠洋合作」分4階段，自去年2部會便會共同串聯宣傳文化幣、動滋券（現轉型為運動幣），再來便是要展開創作合作。

李遠舉例，像是棒球紀錄片「冠軍之路」可看見體育賽事透過電影拍攝後的感染力，漫畫也是，因此啟動「雙百萬運動漫畫徵選」，將徵求5組創作者來畫漫畫，主題涵蓋各類運動，希望台灣能發展出更多運動漫畫作品，像是日本「排球少年」光周邊商品就非常不得了。

「雙百萬運動漫畫徵選」中，由文化部負責團隊徵選、獲選案件陪伴及期程管理；運動部則依據獲選團隊需求，協助媒合訪談運動員、團體、專業顧問諮詢，或安排至國家運動訓練中心等場所進行取材及田調等，期望透過專業輔助與支持，鼓勵台灣漫畫家創作出更多運動相關題材的原創漫畫。

運動部次長黃啟煌今天代表在立法院的李洋出席，他表示，很期待運動部與文化部合作持續下去，當李遠當時拜訪李洋提出「雙百萬運動漫畫徵選」時，他們認為體育與文化在一起，更可以激起無限內在力量，開啟運動漫畫新篇章。

李遠透露，「遠洋合作」第3階段就是展覽，文化部有許多博物館，像是台南的台灣歷史博物館將展出有關亞運展覽「亞洲在場－台灣與亞洲運動會特展」，第4階段合作也是他最期待的，「就是文化跟體育園區包在一起的合作。」

李遠舉例，像台灣歷史博物館旁邊就是亞太國際棒球訓練中心，再旁邊還有步道，「未來如果有棒球，然後又有台灣歷史博物館，又有生態，我們就可以成為一個新的園區。」台北也有大巨蛋、鐵道博物館、國父紀念館自成一區，今年經典賽時也將會有13幅台灣運動漫畫看板掛在大巨蛋。

「雙百萬運動漫畫徵選」採線上申請，即日起徵件至4月30日，預計評選5案，每案提供新台幣200萬元獎勵金。

