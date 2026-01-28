快訊

無效隱形？俄國士兵「穿企鵝裝」防偵測 下秒遭烏軍無人機炸死

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

土方之亂前建物展期開工量又攀升 專家：接下來考驗建商能力

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據不動產資訊平台資料顯示，2025年第2季與第3季建物展期開工申報數量又攀升到2.4萬戶與1.6萬戶，較先前景氣交易熱絡時，單季不到萬戶數量明顯增加，今年年初又出現土方問題，加上預售銷售狀況欠佳，都考驗開發商財務能力，觀察後續展延開工數量是否持續攀升。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波建商展延開工出現大量是在疫情之後，當時科技業蓬勃發展出現搶工潮，2021第4季到2023第3季單季展延開工量在1.3萬~1.9萬戶，後來房市景氣轉趨熱絡，展延開工數量也出現明顯遞減。

但政策抑制房市預售銷售狀況轉趨清淡後，展延開工數量又開始攀升，今年初遇到土方問題，開發商申請土融又有18個月限期開發的壓力，後續要觀察展延開工狀況是否持續攀升。

統計資料顯示，疫情過後缺工與造價上揚期間，2021第4季到2023第3季單季展延開工量在1.3萬~1.9萬戶，不過後來預售市場交易轉趨熱絡，2024第2季展延開工5,412戶，第3季1.2萬戶，第4季剩下1,141戶，2025第1季6,394戶，第2季暴增到2.4萬戶，第3季1.6萬戶，後面都是預售銷售狀況欠佳後，展延開工也跟著增加。

若以區域來看，展延連兩季超過5千戶的集中在台中市，桃園市2025第2季4,268戶，第3季3,107戶，其餘區域雖有展延開工狀況，但數量相對穩定。

金融機構評估借款人預計動工實際所需時間，最長以18個月為原則，一定期間屆期尚未動工興建者，除經承貸金融機構查證有具體明確事證屬不可歸責於借款人因素者外，應逐步按合理比例收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息。金融機構還須落實貸後追蹤管理，包括定期實地勘察、拍照追蹤建檔等，追蹤案件是否按計畫動工。

曾敬德表示，展延開工能爭取到的時效仍有限，預售市場銷售狀況普遍欠佳，加上土方問題也可能增添成本，許多環節對於開發商的財務能力都會帶來考驗。

資料來源／信義房屋彙整
資料來源／信義房屋彙整

土方

延伸閱讀

營造業：土方之亂問題在法規錯亂

土方之亂怎解？營造業：現行法規錯亂、土方管理法提升國土層級

全台土方之亂 陳世軒批：中央政策癱瘓地方工程、市民每日提心吊膽

殺害女建商再分屍…死囚歐陽榕病逝 廢死聯盟：可惜尚未提非常上訴

相關新聞

土方之亂前建物展期開工量又攀升 專家：接下來考驗建商能力

根據不動產資訊平台資料顯示，2025年第2季與第3季建物展期開工申報數量又攀升到2.4萬戶與1.6萬戶，較先前景氣交易熱...

台南維冠大樓震後近10年 李鴻源籲政府推動防災型都更

10年前台南維冠大樓震災震驚各界，國民黨立委謝龍介、柯志恩與國政基金會副董事長、內政部前部長李鴻源今舉行記者會，批評政府...

蕭旭岑宣布2/2率團訪北京 出席兩岸交流合作前瞻論壇

國民黨副主席蕭旭岑今宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前往中國大陸北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。 蕭旭岑表示，鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。

土方之亂對策 政院提兩方向 將以台北港模式、填海造陸為主

營建業「土方之亂」待解，行政院顧問李孟諺昨（27）日召開說明會與業者溝通，會中針對土方的最終去處會朝兩方向，將以「台北港...

歷史上的今天／1956年法國贈我名畫50幅 教長代表接受

1956年1月28日，法國贈送中華民國的名畫50幅，下午在教育部第一會議室舉行贈送儀式，這幾幅名畫由駐華代辦公使賈棠親自交與，時任教育部長張其昀代表中國政府接受，張其昀也以新出版的「中華民國美術誌」等書贈給法國政府，以留紀念。

中央新制土方清運簡化 問題層出不窮

土方之亂未解，內政部國土管理署昨邀集土方、營造、不動產開發等代表溝通。有土方業者抱怨，最終去化場所處置土方價格飆升逾四倍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。