土方之亂前建物展期開工量又攀升 專家：接下來考驗建商能力

根據不動產資訊平台資料顯示，2025年第2季與第3季建物展期開工申報數量又攀升到2.4萬戶與1.6萬戶，較先前景氣交易熱絡時，單季不到萬戶數量明顯增加，今年年初又出現土方問題，加上預售銷售狀況欠佳，都考驗開發商財務能力，觀察後續展延開工數量是否持續攀升。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波建商展延開工出現大量是在疫情之後，當時科技業蓬勃發展出現搶工潮，2021第4季到2023第3季單季展延開工量在1.3萬~1.9萬戶，後來房市景氣轉趨熱絡，展延開工數量也出現明顯遞減。

但政策抑制房市預售銷售狀況轉趨清淡後，展延開工數量又開始攀升，今年初遇到土方問題，開發商申請土融又有18個月限期開發的壓力，後續要觀察展延開工狀況是否持續攀升。

統計資料顯示，疫情過後缺工與造價上揚期間，2021第4季到2023第3季單季展延開工量在1.3萬~1.9萬戶，不過後來預售市場交易轉趨熱絡，2024第2季展延開工5,412戶，第3季1.2萬戶，第4季剩下1,141戶，2025第1季6,394戶，第2季暴增到2.4萬戶，第3季1.6萬戶，後面都是預售銷售狀況欠佳後，展延開工也跟著增加。

若以區域來看，展延連兩季超過5千戶的集中在台中市，桃園市2025第2季4,268戶，第3季3,107戶，其餘區域雖有展延開工狀況，但數量相對穩定。

金融機構評估借款人預計動工實際所需時間，最長以18個月為原則，一定期間屆期尚未動工興建者，除經承貸金融機構查證有具體明確事證屬不可歸責於借款人因素者外，應逐步按合理比例收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息。金融機構還須落實貸後追蹤管理，包括定期實地勘察、拍照追蹤建檔等，追蹤案件是否按計畫動工。

曾敬德表示，展延開工能爭取到的時效仍有限，預售市場銷售狀況普遍欠佳，加上土方問題也可能增添成本，許多環節對於開發商的財務能力都會帶來考驗。