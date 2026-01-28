台南維冠大樓震後近10年 李鴻源籲政府推動防災型都更

10年前台南維冠大樓震災震驚各界，國民黨立委謝龍介、柯志恩與國政基金會副董事長、內政部前部長李鴻源今舉行記者會，批評政府10年來缺乏實質作為，賴清德總統應提出具體減災目標與數據，而非僅以宣傳口號應對；呼籲政府應檢討現行地震險制度、建立紅黃單建物查詢及追蹤機制、訂出耐震補強目標、盤點全國避難設施及安置中心。

謝龍介指出，2016年0206台南地震導致台南市共117人死亡，而維冠大樓當時屋齡僅21年，顯示制度性耐震與建管問題。從2025年嘉南地震來看，台南市該年度規模4以上有感地震達62起，是過去5年平均值的近7倍，房屋受損超過4000棟。賴總統從台南市長一路歷任行政院長、副總統至總統，面對頻繁發生的強震，政府應說明在防震體質上具體改變了什麼。

李鴻源則以日本經驗為例表示，日本政府會公開說明未來30年內發生巨大地震的機率，以精準的數字誠實告訴民眾，並設定具體的減災目標與對策。我國政府應事前告知民眾風險評估與減災成效，而非迴避問題。他早在2013年內政部長任內就在講地震情況，像台南有後甲里斷層，而高雄也有小崗山斷層，當時就把資料給當時在當台南市長的賴總統，但沒有人願意做這樣防災型都更。

柯志恩指出，日本在防災上從目標到手段都有清晰規畫，防災手冊甚至分區設計多種版本，內容深化到災後民眾心理調適，反觀政府發行的「小橘書」是全國統一版本，缺乏因地制宜的資訊，且將戰爭、資安與災防資訊混合。政府不應以「避免恐慌」為由簡化風險溝通，更不該以防災之名行內宣之實。