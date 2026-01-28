快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

馬太鞍溪堰塞湖潰壩 藍營今控過失致死 陳駿季：搬弄是非抹煞同仁辛苦

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季表示，馬太鞍溪堰塞湖潰壩前後，很多同仁都一直在默默努力，特定人士不顧現實撥弄是非，就是在抹殺同仁的辛苦。記者李柏澔／攝影
陳駿季表示，馬太鞍溪堰塞湖潰壩前後，很多同仁都一直在默默努力，特定人士不顧現實撥弄是非，就是在抹殺同仁的辛苦。記者李柏澔／攝影

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成光復鄉慘重災情。國民黨花蓮縣議會黨團今北上提告內政部長劉世芳、農業部長陳駿季及經濟部長龔明鑫3人涉廢弛職務釀成災害罪、過失致死罪。陳駿季表示，特定人士搬弄是非，無疑是在抹殺同仁的辛苦。

陳駿季受訪時說，農業部林業保育署花蓮分屬召集了14位勇士到馬太鞍溪堰塞湖降挖，還遭遇山區低溫和糧食中斷的危險，但還是以1個月的時間完成了艱困的工作，就是要讓馬太鞍溪堰塞湖不要再有潰堤的危險。

陳駿季說，馬太鞍堰塞湖在去年7月26日形成時，第一時間林保署和花蓮縣政府就多次勘災、召開會議等，商討疏散和撤離事宜，即使堰塞湖後來潰壩，很多同仁都一直在默默努力，而特定人士不顧現實撥弄是非，就是在抹殺同仁的辛苦，這不容外界惡意扭曲。

馬太鞍溪 堰塞湖 花蓮縣政府 陳駿季

延伸閱讀

立委提案動保法新增衝突熱區 陳駿季：遊蕩犬群聚不一定會造成問題

影／國民黨花蓮縣議會黨團赴北檢 控告中央馬太鞍洪災失職

馬太鞍堰塞湖釀災花蓮議會國民黨團告發劉世芳 廢弛職務釀成災害等罪

動保法修正草案今續審 陳駿季：餵食與飼主責任意見歧異 不宜貿然擬定

相關新聞

龔明鑫因馬太鞍堰塞湖潰壩被告 水利署：不合理不可接受

去年9月馬太鞍堰塞湖潰壩，造成重大傷亡，人民財產損失龐大，經濟部長龔明鑫28日遭控告涉廢弛職務釀成災害罪，經濟部水利署回...

土方之亂前建物展期開工量又攀升 專家：接下來考驗建商能力

根據不動產資訊平台資料顯示，2025年第2季與第3季建物展期開工申報數量又攀升到2.4萬戶與1.6萬戶，較先前景氣交易熱...

台南維冠大樓震後近10年 李鴻源籲政府推動防災型都更

10年前台南維冠大樓震災震驚各界，國民黨立委謝龍介、柯志恩與國政基金會副董事長、內政部前部長李鴻源今舉行記者會，批評政府...

馬太鞍溪堰塞湖潰壩 藍營今控過失致死 陳駿季：搬弄是非抹煞同仁辛苦

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成光復鄉慘重災情。國民黨花蓮縣議會黨團今北上提告內政部長劉世芳、農業部長陳駿季及經濟部長龔...

蕭旭岑宣布2/2率團訪北京 出席兩岸交流合作前瞻論壇

國民黨副主席蕭旭岑今宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前往中國大陸北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。 蕭旭岑表示，鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。

土方之亂對策 政院提兩方向 將以台北港模式、填海造陸為主

營建業「土方之亂」待解，行政院顧問李孟諺昨（27）日召開說明會與業者溝通，會中針對土方的最終去處會朝兩方向，將以「台北港...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。