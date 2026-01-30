春節送禮新選擇 洽洽推出限量堅果禮盒 健康送到心坎裡

文／ 黎詩彥提供

過年圍爐團圓、走春拜年，送禮是重要的儀式。一份實用又貼心的禮盒，最能拉近人與人之間的距離。今年過年，與其煩惱送什麼，不如選擇一款兼具健康、美味與質感的堅果禮盒，讓祝福不只說出口，更吃得到。

堅果禮盒兼具健康、美味與質感，是春節送禮實惠又不出錯的選擇。 圖／味丹企業提供
「新鮮」，是堅果的營養與風味的靈魂！
看準現代人重視健康與品質的送禮趨勢，洽洽推出多款春節限定堅果禮盒，其中「每日堅果禮盒（綜合纖果）」成為不少消費者心中的送禮首選。洽洽「每日堅果禮盒」主打專業營養配比，嚴選「核桃仁、杏仁果、腰果」3種堅果，搭配「紅、綠葡萄乾」2種果乾，一次滿足口感與營養需求。不論是長輩日常補充營養、上班族作為下午茶點心，或是闔家共享，都美味少負擔。

「每日堅果禮盒」專業營養配比，將關懷和祝福化為日常營養補充。 圖／味丹企業提供
四方納福堅果禮盒，年節氣氛一次到位
若想要更澎湃、更有年節氣氛，「洽洽四方納福堅果禮盒」也十分受歡迎。「開心果、杏仁、紫衣腰果與葵珍葵瓜子」四種堅果一次擁有，象徵四方納福、好運齊來。禮盒的開心果嚴選美國FDA一級等級，保留加州陽光孕育的自然色澤，不漂白、自然開口，呈現最原始的風味；美國杏仁果顆顆飽滿，香脆爽口、鹹甜適中；來自越南黃金產區的大腰果，非油炸、低溫烘焙，酥脆卻不油膩。

更值得一提的是，洽洽葵瓜子選用產量僅佔全球1%的頂級赤峰品種，成分單純，只以食鹽調味，無添加香料與防腐劑，讓人一嗑就停不下來，適合全家大小一同享用，輕鬆補充膳食營養素。

「洽洽四方納福堅果禮盒」嚴選原料，新鮮美味吃得到。 圖／味丹企業提供
年節人氣話題款：洽洽好運袋，開袋即開運！
想要過年開運？那就一定不能錯過洽洽好運袋！喜氣洋洋的封面搭配應景吉祥話，光看就充滿年味。袋內貼心收錄香瓜子與焦糖瓜子各15包，獨立小包裝份量剛剛好，解饞不過量，追劇、聊天都超對味。更驚喜的是，每一袋都暗藏好禮，紅包袋、春聯、零錢包或可愛瓜子髮夾隨機入袋，袋袋有禮，為過年更添趣味話題。

「馬上開運」好運袋，獨立包裝瓜子解饞不過量，是追劇最佳良伴。 圖／味丹企業提供
年節送禮不只是形式，更是對親友的關懷與祝福。洽洽以嚴選原料、國際認證技術與用心製程，打造兼具美味與健康的堅果禮盒，讓你送得體面、吃得安心。

購買通路
洽洽堅果禮盒：全家、萊爾富便利商店
洽洽好運袋：全聯、家樂福、愛買、萊爾富都能買到

