出站30秒就到家！羅斯福路鍍金新案 正捷運宅「上陽羅斯福」

北市主幹道「羅斯福路」匯聚層峰百年底蘊，直通政經、學術、商辦核心。 圖／海悅廣告股份有限公司 提供

羅斯福路，見證台北百年演進，貫穿政經核心、學術重鎮、成熟住宅聚落，被視為台北發展最具歷史縱深的文明軸線，不僅作為城市高度精神標誌，更是高端居住族群心中難以取代的座標。

身為台北市南北向交通命脈，羅斯福路一、二段緊鄰政經及文化核心，中央銀行、中正紀念堂、國立台灣博物館、國家戲劇院重量級坐鎮；三、四段擁台灣大學、師範大學懷抱，並融合公館、師大商圈，人文書香與人潮活力交織出最具美感的繁華；延伸至羅斯福路五、六段，逐步轉換為生活住宅為主，尤其羅斯福路六段，在完整交通與機能上，多了一份適合居住的從容。

羅斯福路六段以「捷運景美站」為核心，生活機能一應俱全，緊鄰水源快速道路，12分鐘進入大安敦南、信義計畫區，快速銜接雙北通勤網絡，而景美商圈也被譽為「文山華爾街」，步行10分鐘內多達15間銀行等金融機構，且採買便利、夜市小吃豐富多元，為台北市著名美食勝地。繁華之中也頗具人文氣息，景美國中、景美國小、世新大學等多間明星學校坐落；公園綠地眾多，鄰近仙跡岩步道、河濱公園，彙集了交通、生活機能、深厚學風及綠意休憩，成為羅斯福路上最宜居的選擇。

「松山新店線」身為北市最重要的捷運線之一，串聯北捷5大支線，南京復興、中山、小巨蛋皆位在其上。 圖／海悅廣告股份有限公司 提供

羅斯福路從一段至六段串連整座北市精華，由捷運松山新店線「中正紀念堂、古亭、台電大樓、公館、萬隆、景美站」連結而成，生活於此等同掌握雙北交通命脈，除了便捷日常，更成就不凡地位象徵。

所有建商都希望在台北市最具城市高度、人文底蘊的核心軸線上推案，縱觀羅斯福路經典之作「冠德羅斯福」、「台大OPUS ONE」、「璞真宇見」，國美、全陽等案即將推出，金車集團總部也將都更重建，從老透天變身逾百米建築，坐擁百年歷史的羅斯福路將延續政經、人文的經典元素，並結合強大機能與開發商積極投入，創造出更令人嚮往的城市面貌。

北市名宅建築大師陳克聚領銜，捷運景美站3號出口旁，打造正羅斯福大道地標。 圖／海悅廣告股份有限公司 提供

羅斯福路地段鍍金，精華點位已近飽和，土地供給相當稀缺，難見新案蹤跡。羅斯福路六段最新推案「上陽羅斯福」位於捷運景美站3號出口旁，出站30秒就到家，不但擁有大道首席優勢，更是目前市場上可遇不可求的「正捷運宅」。

本案基地面積361坪，規劃地上15層，由建築大師陳克聚操刀，並延請頂級結構團隊凱巨工程把關，致力打造新時代地標，續寫羅斯福大道的百年驕傲。在「羅斯福路正捷運宅」光環及豪宅建築團隊加持下， 尚未公開銷售已吸引大批剛需自用、置產客群關注守候。

建案基本資料

投資興建：品陽建築團隊-上陽建設股份有限公司

建築代銷：海悅機構-海悅廣告股份有限公司

接待中心：台北市文山區景美街43-2號1、2F

基地位置：台北市文山區羅斯福路六段218號旁

坪數規劃：22-37坪

貴賓專線：02 2935-3888

官方網站：https://go.hiyes.tw/8mv25b