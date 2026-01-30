出站30秒就到家！羅斯福路鍍金新案 正捷運宅「上陽羅斯福」
羅斯福路，見證台北百年演進，貫穿政經核心、學術重鎮、成熟住宅聚落，被視為台北發展最具歷史縱深的文明軸線，不僅作為城市高度精神標誌，更是高端居住族群心中難以取代的座標。
身為台北市南北向交通命脈，羅斯福路一、二段緊鄰政經及文化核心，中央銀行、中正紀念堂、國立台灣博物館、國家戲劇院重量級坐鎮；三、四段擁台灣大學、師範大學懷抱，並融合公館、師大商圈，人文書香與人潮活力交織出最具美感的繁華；延伸至羅斯福路五、六段，逐步轉換為生活住宅為主，尤其羅斯福路六段，在完整交通與機能上，多了一份適合居住的從容。
羅斯福路六段以「捷運景美站」為核心，生活機能一應俱全，緊鄰水源快速道路，12分鐘進入大安敦南、信義計畫區，快速銜接雙北通勤網絡，而景美商圈也被譽為「文山華爾街」，步行10分鐘內多達15間銀行等金融機構，且採買便利、夜市小吃豐富多元，為台北市著名美食勝地。繁華之中也頗具人文氣息，景美國中、景美國小、世新大學等多間明星學校坐落；公園綠地眾多，鄰近仙跡岩步道、河濱公園，彙集了交通、生活機能、深厚學風及綠意休憩，成為羅斯福路上最宜居的選擇。
羅斯福路從一段至六段串連整座北市精華，由捷運松山新店線「中正紀念堂、古亭、台電大樓、公館、萬隆、景美站」連結而成，生活於此等同掌握雙北交通命脈，除了便捷日常，更成就不凡地位象徵。
所有建商都希望在台北市最具城市高度、人文底蘊的核心軸線上推案，縱觀羅斯福路經典之作「冠德羅斯福」、「台大OPUS ONE」、「璞真宇見」，國美、全陽等案即將推出，金車集團總部也將都更重建，從老透天變身逾百米建築，坐擁百年歷史的羅斯福路將延續政經、人文的經典元素，並結合強大機能與開發商積極投入，創造出更令人嚮往的城市面貌。
羅斯福路地段鍍金，精華點位已近飽和，土地供給相當稀缺，難見新案蹤跡。羅斯福路六段最新推案「上陽羅斯福」位於捷運景美站3號出口旁，出站30秒就到家，不但擁有大道首席優勢，更是目前市場上可遇不可求的「正捷運宅」。
本案基地面積361坪，規劃地上15層，由建築大師陳克聚操刀，並延請頂級結構團隊凱巨工程把關，致力打造新時代地標，續寫羅斯福大道的百年驕傲。在「羅斯福路正捷運宅」光環及豪宅建築團隊加持下， 尚未公開銷售已吸引大批剛需自用、置產客群關注守候。
建案基本資料
投資興建：品陽建築團隊-上陽建設股份有限公司
建築代銷：海悅機構-海悅廣告股份有限公司
接待中心：台北市文山區景美街43-2號1、2F
基地位置：台北市文山區羅斯福路六段218號旁
坪數規劃：22-37坪
貴賓專線：02 2935-3888
官方網站：https://go.hiyes.tw/8mv25b
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言