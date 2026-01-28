聽新聞
0:00 / 0:00

環團：中央應把關土方品質去向

聯合報／ 本報記者／連線報導
營建業界對土方之亂難解怨聲載道，環團關切簡化土方運送流程後，對違法亂倒行為恐難把關，圖為南部工地暫置土石堆成小山的現況。本報資料照片
營建業界對土方之亂難解怨聲載道，環團關切簡化土方運送流程後，對違法亂倒行為恐難把關，圖為南部工地暫置土石堆成小山的現況。本報資料照片

環保團體認為，政府簡化土方可由Ａ（出土地點）直接到Ｃ（最終去化場所），某種程度是減少圖利土資場兩頭賺，但合法土資場可能在這過程中被犧牲，呼籲國土署應設法不要劣幣驅逐良幣，也必須保證土方品質與去向透明、可被把關。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，經土資場篩分後的土石方確實可再利用，但是，既有合法土資場過去有開假證明的弊病，誰來確保土資場的證明為真？尤其很多事業廢棄物的外觀跟土方很像，沒有檢驗無法分辨，檢驗也有太多可以造假之處，難怪農業單位堅持不開放填農地。

她說，中央簡化流程可避免圖利土資場收土方、開假證明兩頭賺，以及坐地起價，新制建立ＧＰＳ及電子聯單是好事，但如何避免規矩行事的合法土資場被犧牲，國土署應找出方法，不要變成劣幣驅逐良幣。

台中市都市發展局表示，已在中央建議下盤點全市低窪土地，將土方回填這些窪地與路面齊平，但窪地容量有限，市府還在盤點其他適合場域暫置土方。至於國土署要求車輛裝ＧＰＳ，台中原有四千多輛載土車裝ＧＰＳ，因與國土署要求的特定系統不同，必須重新安裝，已建議國土署讓業者採系統介接方式，直接接軌國土署的系統，節省時間，但尚無回應。廿九日還將與中央開會。

桃園市不動產開發公會理事長周鑫世說，許多建案地下室挖到一半土出不去，國土署日前說明桃園航空城每年有廿至七十萬方收容量，但已反映最快三月才能進場，現在「地下室挖到一半，怎麼辦？」以桃園每年出土四百到六百萬方，這些收容量根本不夠。

台灣區綜合營造業同業公會指出，目前許多工地被迫停工，一旦工期延誤且未獲業主展延，罰款將依據「工程總金額」每日計罰；以造價百億工程為例，罰款計算基準是一百億元，而非僅以土方工程金額計算，對營造業是極其沉重的負擔。呼籲中央能夠藉此契機，訂「土方管理法」專法，並且提升至國土計畫層級，以一勞永逸。

國土署 環團 土方 廢棄物

延伸閱讀

土方之亂怎解？營造業：現行法規錯亂、土方管理法提升國土層級

全台土方之亂 陳世軒批：中央政策癱瘓地方工程、市民每日提心吊膽

土方之亂沒解？國土署再邀全台公會開會 土資業者哽咽：讓我們活下去

全台土方之亂 新北：推簡化運送流程納自治條例、緩解收容問題

相關新聞

中央新制土方清運簡化 問題層出不窮

土方之亂未解，內政部國土管理署昨邀集土方、營造、不動產開發等代表溝通。有土方業者抱怨，最終去化場所處置土方價格飆升逾四倍...

新聞眼／政策試錯成本大 土方之亂難落幕

營建剩餘土石方全流向管理新制今年元旦上路前，國土署多次強調已與地方政府、業界溝通多時、配套完備，未料上路不到一個月，全台...

歷史上的今天／1956年法國贈我名畫50幅 教長代表接受

1956年1月28日，法國贈送中華民國的名畫50幅，下午在教育部第一會議室舉行贈送儀式，這幾幅名畫由駐華代辦公使賈棠親自交與，時任教育部長張其昀代表中國政府接受，張其昀也以新出版的「中華民國美術誌」等書贈給法國政府，以留紀念。

環團：中央應把關土方品質去向

環保團體認為，政府簡化土方可由Ａ（出土地點）直接到Ｃ（最終去化場所），某種程度是減少圖利土資場兩頭賺，但合法土資場可能在...

農退儲金部分條文修正今三讀通過 農業部：將盡速完成研訂子法

立法院今三讀通過「農民退休儲金條例」部分條文修正草案，農業部表示，將盡速籌備相關行政作業及完成研訂子法，讓本次修法順利施...

土方之亂怎解？營造業：現行法規錯亂、土方管理法提升國土層級

全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會。台灣區綜合營造業同業公會認為，根本問題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。