環團：中央應把關土方品質去向

環保團體認為，政府簡化土方可由Ａ（出土地點）直接到Ｃ（最終去化場所），某種程度是減少圖利土資場兩頭賺，但合法土資場可能在這過程中被犧牲，呼籲國土署應設法不要劣幣驅逐良幣，也必須保證土方品質與去向透明、可被把關。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，經土資場篩分後的土石方確實可再利用，但是，既有合法土資場過去有開假證明的弊病，誰來確保土資場的證明為真？尤其很多事業廢棄物的外觀跟土方很像，沒有檢驗無法分辨，檢驗也有太多可以造假之處，難怪農業單位堅持不開放填農地。

她說，中央簡化流程可避免圖利土資場收土方、開假證明兩頭賺，以及坐地起價，新制建立ＧＰＳ及電子聯單是好事，但如何避免規矩行事的合法土資場被犧牲，國土署應找出方法，不要變成劣幣驅逐良幣。

台中市都市發展局表示，已在中央建議下盤點全市低窪土地，將土方回填這些窪地與路面齊平，但窪地容量有限，市府還在盤點其他適合場域暫置土方。至於國土署要求車輛裝ＧＰＳ，台中原有四千多輛載土車裝ＧＰＳ，因與國土署要求的特定系統不同，必須重新安裝，已建議國土署讓業者採系統介接方式，直接接軌國土署的系統，節省時間，但尚無回應。廿九日還將與中央開會。

桃園市不動產開發公會理事長周鑫世說，許多建案地下室挖到一半土出不去，國土署日前說明桃園航空城每年有廿至七十萬方收容量，但已反映最快三月才能進場，現在「地下室挖到一半，怎麼辦？」以桃園每年出土四百到六百萬方，這些收容量根本不夠。

台灣區綜合營造業同業公會指出，目前許多工地被迫停工，一旦工期延誤且未獲業主展延，罰款將依據「工程總金額」每日計罰；以造價百億工程為例，罰款計算基準是一百億元，而非僅以土方工程金額計算，對營造業是極其沉重的負擔。呼籲中央能夠藉此契機，訂「土方管理法」專法，並且提升至國土計畫層級，以一勞永逸。