新聞眼／政策試錯成本大 土方之亂難落幕

營建剩餘土石方全流向管理新制今年元旦上路前，國土署多次強調已與地方政府、業界溝通多時、配套完備，未料上路不到一個月，全台紛傳工地土方清運卡關、工程停擺、處置費暴漲等亂象，一場原本為整頓亂象而生的政策，反而成為引爆「土方之亂」的導火線。

國土署昨邀各公會代表溝通，與會人員轉述，會場內官員強調行政院拍板的「擴增量能」、「流程簡化」、「雙軌管理」三大原則，但業者最在意的卻是現實數字，處置費從過去每立方公尺約五、六百元，新制上路後暴增至動輒兩、三千元，根本吃不消。

問題核心在於政策設計與產業現況的嚴重落差。國土署推動全流向管制，卻未同步完成全國量能盤點與價格評估，在合法去化場不足、運輸車輛ＧＰＳ系統銜接不及的情況下，貿然上路，使市場瞬間失衡。

另更具爭議的是，新制將簡化運送流程的關鍵責任交由地方政府處理，全權取決於各縣市自治條例，演變成「中央訂制度、地方補漏洞」，各地標準不一，反而增加行政成本。諷刺的是，新制本意在打擊非法棄置與灰色流向，但當合法管道成本過高、程序受阻時，是否反而逼迫部分業者另闢一條新的「地下市場」，成為另一種風險來源，主管機關至今難給出明確答案。

回顧整起事件，關鍵不在業者是否配合，而在政策上路前是否準備好。制度上路前缺乏完整模擬與壓力測試，上路之後又以「滾動修正」回應，等同讓產業承擔政策試錯成本。

從改革到混亂，不成熟的制度是元凶。國土署若仍停留在宣示方向、分散責任的治理模式，而未正面處理去化量能、價格機制與執行權責等核心問題，「土方之亂」恐怕難真正落幕。