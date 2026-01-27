李孟諺：土方最終去化以台北港模式及填海造陸為主

中央社／ 台北27日電

為解決土方之亂，國土署今天再邀各縣市營建土石方等業者開會。行政院顧問李孟諺指出，目前最終去化執行會以台北港模式及填海造陸兩方向為主，同時也會強化土方篩選分類機制。

國土署官員指出，台北港目前是能提供暫置場與永久填埋功能（最終去化）的「二合一」場所，政院將跨部會協調並協助各縣市規劃尋找場地，依循台北港模式處理土方問題。

李孟諺今天率內政部參事蔡長展、國土署代理署長朱慶倫召開「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策產業」說明會，並邀環境部、交通部、農業部、各縣市營建土石方、不動產開發等各產業公（協）會代表共同參與。

國土署會後透過新聞稿表示，部分業者雖有反映跨區域運送、取消月管制量、管線工程土方暫置需求及擴增土石方再利用通路等問題，但也認同未來政府隨管理制度更完善，才能遏止非法棄置行為。

國土署強調，中央、地方及業者三方應共同攜手建立可追蹤管理機制，打擊非法傾倒不肖業者，以保護國土及產業永續發展。

李孟諺表示，中央與地方會繼續努力並結合多元措施，妥善處理土方問題及讓管理制度具體落實。目前最終去化執行會以台北港模式及填海造陸兩方向為主，同時也會強化土方篩選分類機制；另外，現行土方業者及縣市政府間本來就可以跨縣市互助，讓整體循環再利用體系穩定運作。

針對營建土方清運車輛裝設GPS數量，截至今天，全國裝機總申請量共有6743輛，裝機中520輛，已有6223輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1649輛，共有7872輛可立即清運土石方。另環境部正推動「資源循環推動法」修正草案，推動源頭即進行廢棄物與土石方分類及減量，並已導入營建工程遵行綠色設計概念及使用再生資源方向，以創造循環經濟市場及扶植循環產業。

國土署表示，為建置土方管理新秩序，及促使營造及相關產業永續發展，行政院積極整合跨部會資源及9次研商會議，攜手地方共同面對土石方議題及提出解方。

