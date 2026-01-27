政院積極解決土方問題 最終去化朝台北港、填海造陸雙軌並行

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為解決土方之亂，行政院顧問李孟諺27日與內政部參事蔡長展及國土管理署代理署長朱慶倫召開「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策產業」說明會，會中李孟諺提到，目前最終去化之執行會以台北港模式及填海造陸兩方向為主，同時也會強化土方篩選分類機制。

國土署指出，目前有部分業者雖有反應跨區域運送、取消月管制量、管線工程土方暫置需求及擴增土石方再利用通路等問題，但也認同未來政府隨著管理制度更加完善，才能遏止非法棄置行為。

朱慶倫說明目前整體政策及「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等多軌配套策略，強調透過制度化、數位化的全流向管理，讓土石方從產出、運送到去化皆可追蹤、可查核，避免非法棄置行為造成國土破壞、環境污染。有關營建土方清運車輛裝設GPS部分，經與環境部合作，截至27日下班為止，全國裝機總申請量共有6,743輛，裝機中520輛，已有6,223輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1,649輛，共有7,872輛可立即清運土石方。

另環境部刻正推動《資源循環推動法》修正草案，推動源頭即進行廢棄物與土石方分類及減量外，並已導入營建工程遵行綠色設計概念及使用再生資源的方向，以創造循環經濟市場及扶植循環產業。

李孟諺則表示，感謝今日參與的產業公會及代表共同討論土石方去化，中央與地方會繼續努力並結合多元措施，妥善處理土方問題，及讓管理制度能夠被具體落實。他說明，目前最終去化之執行會以台北港模式及填海造陸兩方向為主，同時也會強化土方篩選分類機制；另外，現行土方業者及縣市政府間本來就可以跨縣市相互協助，讓整體循環再利用體系能夠穩定運作。

國土署說，為建置土方管理新秩序，及促使國內營造及相關產業永續發展，行政院積極整合跨部會資源及9次研商會議，攜手地方共同面對土石方議題及提出解方，亦感謝業界願意共同配合營建剩餘土石方全流程管理政策，並在過程中提供許多寶貴建議，以利政策繼續執行，落實產業健康發展及杜絕不法行為，建立永續共好未來。

