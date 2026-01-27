土方之亂怎解？營造業：現行法規錯亂、土方管理法提升國土層級

全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會。台灣區綜合營造業同業公會認為，根本問題在於「法規錯亂」，土方是資源，出事卻用廢棄物清理法裁罰，邏輯不通，應藉此契機，將將「土方管理法」法制化並提升至國土規畫層級。

公會表示，自新制推行後，已有會員反應土方處理單價已從過去每立方公尺約300元，漲至2500至3000元。雖然土方工程僅占工程總金額的1%至2%，但其影響力卻足以撼動整個工程鏈。

公會指出，目前土資場收容意願低落，加上運輸車輛GPS系統裝設與數據對接尚不順暢，導致許多工地被迫停工，一旦工期延誤且未獲業主展延，罰款將依據「工程總金額」每日計罰。舉例說明，一個總承攬金額100億的工程，其罰款是以100億為計算基準，而非僅以土方工程金額計算，這對營造業而言是極其沉重的負擔。

公會指出，台灣土方管理的根本問題在於「法規錯亂」。現行的「營建剩餘土石方處理方案」施行 30 年來僅屬行政規則，而非正式法規。在法源位階不足的情況下，若發生違規，政府往往引用「廢棄物清理法」來裁罰。

「土方現在是資源，出了事卻用廢棄物來罰，邏輯完全不通。」公會認為，廢棄物涉及刑事責任且罰則嚴苛，對於將土方視為資源利用的產業發展極為不利，更反映出政府長期以來對土方定位的模糊。

針對去化問題，公會認為，目前管理層級嚴重錯置。土方去化應屬於「國土規畫」層次的重大課題，目前卻由「建築管理組」負責。由於管理單位缺乏規畫權限與跨部會協調的高度，難以從根本解決台灣土方供過於求的系統性問題。

公會表示，雖然中央已協調開放台北港、南星計畫等場域接收大型私人工程和經過土資場處理的土方，但這仍屬「急就章」的補救措施。政府應藉此契機，將「土方管理法」法制化並提升至國土規畫層級，同時應針對因新制受創的營造業者，研議合理的工期展延與補償機制，別讓營造業在制度轉型中崩盤。