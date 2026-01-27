全台土方之亂 陳世軒批：中央政策癱瘓地方工程、市民每日提心吊膽
全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會，新北市議員陳世軒表示，土方之亂已經不只是營造業的產值問題，而是直接威脅市民的居住安全。
陳世軒指出，不只是日前新莊民安路387巷路面漏水、下陷超過10天，自來水公司以土方之亂為由不肯修復；新莊的環漢路因為路面坑洞導致用路人行車時會跳動，有安全疑慮，本來說過年前會進場施工，現在延後到3月，都是「中央政策癱瘓地方工程」的荒謬現象，讓地方政府與包商兩頭難，最後受苦的是每天出入提心吊膽的新莊市民。
陳世軒認為，國土署不能只是把球丟回給地方政府，應立即建立跨縣市的統一規範並緩和市場價格，防堵惡意喊價，否則公共工程持續流標，不僅基層建設停擺，更會引發後續建商轉嫁成本導致房價波動。
對於較為急迫的民生安全問題，陳世軒呼籲新北市府成立「緊急土方協調小組」。 中央政策失靈，地方政府不能跟著消極。他建議市政應針對「民生急迫性工程」，如自來水修繕、道路修復等，建立緊急土方去化綠色通道，不能因為大環境的土方問題，就讓市民的安全處於風險中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言