不滿修黨產條例被當政治素材 婦聯會：自始未受國民黨支配控制

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
1955年2月14日，婦聯會軍中服務隊前往林口反共義士戰鬥團及某師工兵營服務，主任委員蔣宋美齡（右三）前往慰問。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委提出黨產條例修法，擬將救國團排除適用範圍。黨產會表示，若修法變更附隨組織定義，婦聯會便不再是附隨組織，恐無法收回遭認定的400億不當取得財產。更有民團今上街抗議。婦聯會聲明，自始即非由中國國民黨捐獻或出資成立，亦未曾受其支配或控制。

婦聯會表示，近日特定政黨及政治團體，反覆以錯誤數據提出不實指控，並透過媒體操作與群眾動員加以擴散，意圖於立法院推動「黨產條例」部分修法的時點製造政治攻防素材，婦聯會對此深表遺憾，並予嚴正譴責。

婦聯會指出，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」於2016年特定政治情勢下制定，其制度設計賦予行政機關高度概括的認定權限，致使部分重大財產議題長期游移於行政認定與司法審查之間，引發比例原則、法律明確性與程序正義等持續爭議。立法院就該條例進行檢討與修正，屬其立法權限內的正當運作。

婦聯會表示，該條例授權成立的黨產處理機構，在實務運作上持續擴張權限，將原本明顯不屬於條例規範範圍的民間組織與公益團體，逕自認定為所謂「附隨組織」，並據此處理其財產。此類作法已背離當初所稱「建立政黨公平競爭環境」的立法名義，實質上淪為特定政治敘事與行政擴權相互支撐的工具，對人民財產權與結社自由造成嚴重影響。

婦聯會表示，他們自始即非由中國國民黨捐獻或出資成立，亦未曾受其支配或控制。相關經費來源、資金用途及實際使用情形，均已於司法程序中提出具體資料與證據，並在台北高等行政法院歷經八年25次開庭審理，反覆接受法院就事實與證據所為的檢視與調查。凡屬法治國家，相關爭議即應回歸法院，由證據與正當法律程序加以判斷，不應以行政認定或政治動員取代。

婦聯會表示，他們一向尊重司法，並堅持於法院提出具體書面證據接受檢驗。在相關事實已於司法程序中接受檢驗情況下，特定政治力量仍於修法討論的關鍵時點，引用錯誤資訊並以簡化敘事方式對婦聯會作出不實指控，可能對民意造成混淆，甚至干擾立法實務。此等作為，實不可採，應予譴責。

