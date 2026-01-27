內政部：宗教基本法草案宗教界共識不高 再尋求社會共識

內政部今開第13屆宗教事務諮詢委員會第1次會議，部長劉世芳表示，宗教團體是台灣多元與自由的展現，也是建構國家韌性的重要夥伴，去年底立院審議宗教基本法草案狀況，因目前宗教界共識不高且涉及相關法規適用問題，會在確保憲法宗教自由與現行法制框架下，再尋求社會共識。

劉世芳指出，台灣位處於各種天災頻繁發生的地區，過去一年更是天災人禍頻傳，都在挑戰整個國家與人民的韌性，因此政府特別感謝宗教團體在過去一年，及長期以來，在有形方面總是慷慨給予各種社會救助，及在無形方面，扮演安定社會、撫慰人心角色。這些行動彰顯宗教良善助人的核心價值，與台灣引以為傲的宗教自由精神，共同構成支持台灣社會在每次挑戰後都能重新站起的堅實後盾。

針對去年底立法院審議宗教基本法草案，與會宗教事務諮詢委員紛紛提出建議，劉世芳指出，因目前宗教界共識不高且涉及相關法規適用問題，因此在聆聽完建議後，會在確保憲法宗教自由與現行法制框架下，再尋求社會共識。