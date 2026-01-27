內政部：宗教基本法草案宗教界共識不高 再尋求社會共識
內政部今開第13屆宗教事務諮詢委員會第1次會議，部長劉世芳表示，宗教團體是台灣多元與自由的展現，也是建構國家韌性的重要夥伴，去年底立院審議宗教基本法草案狀況，因目前宗教界共識不高且涉及相關法規適用問題，會在確保憲法宗教自由與現行法制框架下，再尋求社會共識。
劉世芳指出，台灣位處於各種天災頻繁發生的地區，過去一年更是天災人禍頻傳，都在挑戰整個國家與人民的韌性，因此政府特別感謝宗教團體在過去一年，及長期以來，在有形方面總是慷慨給予各種社會救助，及在無形方面，扮演安定社會、撫慰人心角色。這些行動彰顯宗教良善助人的核心價值，與台灣引以為傲的宗教自由精神，共同構成支持台灣社會在每次挑戰後都能重新站起的堅實後盾。
針對去年底立法院審議宗教基本法草案，與會宗教事務諮詢委員紛紛提出建議，劉世芳指出，因目前宗教界共識不高且涉及相關法規適用問題，因此在聆聽完建議後，會在確保憲法宗教自由與現行法制框架下，再尋求社會共識。
此外，因應委員提及寺廟申請合法化相關疑義，劉世芳指出，將偕同建築研究所、建築師公會與宗教事務諮詢委員，針對建築法規、土地使用與繼承等問題，撰寫申請手冊，並持續透過服務機制、經驗分享及資源挹注，加強協助地方政府與宗教團體推動寺廟合法化工作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言