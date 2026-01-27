土方之亂沒解？國土署再邀全台公會開會 土資業者哽咽：讓我們活下去
全台土方之亂未解，國土署為解決各界質疑聲浪，今邀集全台土石方、營造業、不動產開發等代表溝通。有土方業者怨說，官員未正面回應，又推回給地方政府，還是會繼續停工。也有土資場業者怒說守法的人卻被懲罰、也有人在會中哽咽說「讓我們活下去。」會後國土署代理署長朱慶倫表示，會研議更完善配套。
新制三項配套策略包括「擴增土方最終去化量能」、「簡化土方運送流程」及「GPS管理雙軌並行並開放小貨車申裝」，從源頭到流向管理全面強化，防堵非法棄置風險，仍面對各項質疑聲浪。國土署與環境部、交通部及行政院顧問李孟諺今邀集全台土石方、營造業、不動產開發等公會代表溝通，會議於上午8時開始進行約4個半小時。
原先土石方運送流程是從A點（出土地點），運送到B點（中間處理的土資場），再運送到C點（最終使用場所），現在部分縣市可簡化A到C。新竹縣一名負責開挖並清運的土方業者受訪，認為國土署可以有新制，但應該要各縣市有統一規範，新竹縣就無法簡化流程，成本也會層層轉嫁倒土方業者、建商、房價，是惡性循環；再加上現在C點價格狂漲，從新制上路前1立方公尺約550元，現在漲為約2700元，盼政府穩定市場價格，但官員並未正面回應，又推回給地方政府，因此還是會選擇繼續停工。
另一名土資場業者質疑，政府為追蹤土方去處要求裝GPS，現在卻開放從A到C，等同將現行約130間土資場的門關上，卻大開C點、也就是百間砂石場的門，但卻不用追蹤C點後續處理情形，可能再度發生違法傾倒事件，更會讓守法、處置成本高的土資場活不下去。會中也有土資場業者講到快哭了。
已在彰化經營20年的祥俊環保事業公司負責人陳美秀指出，她的土資場這段期間沒停工、也沒大漲價，也很支持國土署推動的全流向管理制度，但近期外界把焦點放在「成本上升」，這是因過去紙本聯單、流向模糊及造成不合理的低價去化，部分建商長期找不合法「土蟲」處理，掩蓋正常處理成本，現在只是回到正常市場機制。
陳美秀表示，經土資場處置後進到C點的產品，有90%都可再利用化，僅10%是廢棄物，砂是砂、土是土、石是石，她還斥資百萬購買雷射槍管控重金屬汙染，甚至繳交給縣府千萬保證金，如今政府簡化流程，等同變相懲罰合法土資場。
國土署代理署長朱慶倫會後表示，新制方向還是會持續推動，但不同業者有不同心聲跟訴求，沒辦法只解決單一問題，後續中央與地方會再研議更完善配套，現在最終處置跟暫置問題是最需要解決的，目前台中問題最嚴重，個別縣市也有問題要個別解決，中央地方一起合作，再由行政院去協調各部會幫忙。
針對業者質疑C端後方無人控管，朱慶倫說，其實在工地就會做好分類，挖土方的表土都是一般土、沒有價值，但以桃園、台中而言，裡層的土就是礫石或砂石，都可以再利用，因此就是表土先取起來放，其餘軟礫石就可送土資場加工，以前是B到C，這些是要按照原料來源去送，不是一次倒，就是在A點先處理，並由專業技師及主任管控，A到C要確認是可以再利用的。
