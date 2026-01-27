快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

聽新聞
0:00 / 0:00

土方之亂沒解？國土署再邀全台公會開會 土資業者哽咽：讓我們活下去

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
彰化祥俊環保事業股份有限公司負責人陳美秀認為，政府不該拋棄土資場業者，投入大筆成本為守法，卻變相被懲罰。記者張曼蘋／攝影
彰化祥俊環保事業股份有限公司負責人陳美秀認為，政府不該拋棄土資場業者，投入大筆成本為守法，卻變相被懲罰。記者張曼蘋／攝影

全台土方之亂未解，國土署為解決各界質疑聲浪，今邀集全台土石方、營造業、不動產開發等代表溝通。有土方業者怨說，官員未正面回應，又推回給地方政府，還是會繼續停工。也有土資場業者怒說守法的人卻被懲罰、也有人在會中哽咽說「讓我們活下去。」會後國土署代理署長朱慶倫表示，會研議更完善配套。

新制三項配套策略包括「擴增土方最終去化量能」、「簡化土方運送流程」及「GPS管理雙軌並行並開放小貨車申裝」，從源頭到流向管理全面強化，防堵非法棄置風險，仍面對各項質疑聲浪。國土署與環境部、交通部及行政院顧問李孟諺今邀集全台土石方、營造業、不動產開發等公會代表溝通，會議於上午8時開始進行約4個半小時。

原先土石方運送流程是從A點（出土地點），運送到B點（中間處理的土資場），再運送到C點（最終使用場所），現在部分縣市可簡化A到C。新竹縣一名負責開挖並清運的土方業者受訪，認為國土署可以有新制，但應該要各縣市有統一規範，新竹縣就無法簡化流程，成本也會層層轉嫁倒土方業者、建商、房價，是惡性循環；再加上現在C點價格狂漲，從新制上路前1立方公尺約550元，現在漲為約2700元，盼政府穩定市場價格，但官員並未正面回應，又推回給地方政府，因此還是會選擇繼續停工。

另一名土資場業者質疑，政府為追蹤土方去處要求裝GPS，現在卻開放從A到C，等同將現行約130間土資場的門關上，卻大開C點、也就是百間砂石場的門，但卻不用追蹤C點後續處理情形，可能再度發生違法傾倒事件，更會讓守法、處置成本高的土資場活不下去。會中也有土資場業者講到快哭了。

已在彰化經營20年的祥俊環保事業公司負責人陳美秀指出，她的土資場這段期間沒停工、也沒大漲價，也很支持國土署推動的全流向管理制度，但近期外界把焦點放在「成本上升」，這是因過去紙本聯單、流向模糊及造成不合理的低價去化，部分建商長期找不合法「土蟲」處理，掩蓋正常處理成本，現在只是回到正常市場機制。

陳美秀表示，經土資場處置後進到C點的產品，有90%都可再利用化，僅10%是廢棄物，砂是砂、土是土、石是石，她還斥資百萬購買雷射槍管控重金屬汙染，甚至繳交給縣府千萬保證金，如今政府簡化流程，等同變相懲罰合法土資場。

國土署代理署長朱慶倫會後表示，新制方向還是會持續推動，但不同業者有不同心聲跟訴求，沒辦法只解決單一問題，後續中央與地方會再研議更完善配套，現在最終處置跟暫置問題是最需要解決的，目前台中問題最嚴重，個別縣市也有問題要個別解決，中央地方一起合作，再由行政院去協調各部會幫忙。

針對業者質疑C端後方無人控管，朱慶倫說，其實在工地就會做好分類，挖土方的表土都是一般土、沒有價值，但以桃園、台中而言，裡層的土就是礫石或砂石，都可以再利用，因此就是表土先取起來放，其餘軟礫石就可送土資場加工，以前是B到C，這些是要按照原料來源去送，不是一次倒，就是在A點先處理，並由專業技師及主任管控，A到C要確認是可以再利用的。

國土署今年新制上路，卻掀起全台「土方之亂」。圖／聯合報系資料照
國土署今年新制上路，卻掀起全台「土方之亂」。圖／聯合報系資料照
國土署與環境部、交通部及行政院顧問李孟諺今邀集全台土石方、營造業、不動產開發等公會代表溝通，會議於上午8時開始進行約4個半小時。圖／讀者提供
國土署與環境部、交通部及行政院顧問李孟諺今邀集全台土石方、營造業、不動產開發等公會代表溝通，會議於上午8時開始進行約4個半小時。圖／讀者提供

國土署 行政院 新竹

延伸閱讀

全台土方之亂 新北：推簡化運送流程納自治條例、緩解收容問題

建議營建剩餘土方走向國有 倡議者：消除業者違法誘因

土方之亂 民團籲「營建剩餘土石方處理法」速提草案預告送審

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

相關新聞

土方之亂沒解？國土署再邀全台公會開會 土資業者哽咽：讓我們活下去

全台土方之亂未解，國土署為解決各界質疑聲浪，今邀集全台土石方、營造業、不動產開發等代表溝通。有土方業者怨說，官員未正面回...

不滿南韓國會卡關貿易協議 川普突拋25%關稅炸彈

彭博資訊報導，美國總統川普於美東時間1月26日在真實社群發文，由於南韓國會未能通過美韓貿易協議並正式入法，美國將針對南韓輸美汽車、木材與藥品及其他對等關稅項目的稅率由15%增至25%。朝鮮日報報導，美國總統川普於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅至25%，南韓總統府回應尚未收到美國政府通知，預計今日（27日）將召開緊急會議商討對策；南韓產業部長金正官將儘速訪美。

交通部三機關組織法修正 鬆綁資位制人員調任升遷限制

為保障交通部有關機關資位制人員權益及用人彈性，立委提案修法，立法院今天院會三讀通過交通部航港局、公路局、高公局組織法等三...

白營提4000億軍購預算 圖解政院、民眾黨團版本6大差異

行政院去年提出預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委不滿政院版內容含糊，預算編列有浮濫之嫌。民眾黨立法院黨團26日先推自提黨版，明定預算總額上限為新台幣4000億元，採一年一期方式編列。

全台土方之亂 環團疾呼訂專法

全台土方之亂持續延燒，民間團體和立委昨召開記者會，呼籲訂專法管理營建剩餘土石方，將管理位階提升到法律層級；國土署回應，廢...

歷史上的今天／1962年新竹玻璃第三廠破土 成外銷典範

1962年1月27日，新竹玻璃公司第三廠及磨光玻璃廠在竹東鎮舉行破土典禮，由新玻董事長陳尚文主持，邀請時任經濟部長楊繼曾、美援會秘書長李國鼎、外貿會副主任委員錢昌祚及中外來賓，包括中華開發公司董事長霍寶樹、美國援華公署長郝樂遜、企業界人士楊衡伯、朱繡山等200餘人，政府首長致詞一致指出新竹玻璃公司為發展最快及最成功的一個事業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。