讚讓世界看見台灣 賴總統：擴大推動青年百億海外圓夢

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今（26日）上午接見2025年「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使『新南向』交流計畫」訪團，肯定青年大使出訪期間展現的熱情與專業，讓世界看見台灣；政府將持續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，擴大支持青年走向國際。

賴總統指出，過去十多年來，國際青年大使和農業青年大使總計超過2000位，一棒接一棒地走向世界；去年為了鼓勵具有原住民族身分的農業青年參與計畫，更首度結合原民外交及農業外交，安排農業青年大使前往具有原住民族文化的農業大國澳洲交流。 

賴總統表示，他上任後積極推動青年百億海外圓夢基金計畫，透過國家級的投資，希望讓更多有抱負、有專長的年輕人能打破資源的限制，前往世界各個角落，開拓視野、勇敢追夢；去年已經有超過1400人參與，今年將擴大計畫規模和名額，讓這項計畫更貼近年輕朋友的需要，也讓弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子有更多機會到海外圓夢。

青年 原住民族 外交

