土方之亂 民團籲「營建剩餘土石方處理法」速提草案預告送審

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，近期彰化農地回填熱區東彰北路這條新闢道路，發現3處違法使用混有磚塊、瓦片、混凝土等不適農作物土壤的土方回填，更嚴重者摻雜金屬、塑膠、鋼筋、木材等營建廢棄物，並以表層覆土及插植虛弱作物掩飾，假裝農用。圖／林政翰提供
彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，近期彰化農地回填熱區東彰北路這條新闢道路，發現3處違法使用混有磚塊、瓦片、混凝土等不適農作物土壤的土方回填，更嚴重者摻雜金屬、塑膠、鋼筋、木材等營建廢棄物，並以表層覆土及插植虛弱作物掩飾,假裝農用。圖／林政翰提供

近期土石方處理議題帶來許多討論，其中農地改良回填的擴展做法更引起爭議。民間團體今於立法院召開記者會表示，肯定及支持內政部國土署用GPS加電子聯單的土石方全流向管理，但強調新制為廢土多年濫倒後的亡羊補牢，要求延宕已久的「營建剩餘土石方處理法」應再度提出妥善管理的草案，莫再讓地方政府各行其是，終結土方亂象。

立法委員陳昭姿表示，營建剩餘土石方究竟應該如何處理與管理，應該跳脫過去用行政方案管理而缺乏母法的狀況，內政部應將延宕30年的「營建剩餘土石方處理法」盡速提出草案預告，行政院核定後送立法院審查，將管理位階提升到法律層級。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，近來內政部提出營建土石方可作為農地改良回填的說法，明顯違反「農業發展條例施行細則」第2條之1規定，營建剩餘土石方屬高風險物質，絕不能以農地作為去化場所。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，內政部及農業部近期回應，政府從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，未來也不會修法放寬。然而，各地農地真實狀況卻是大量回填行為未經申請，這樣的案例屢見不鮮，即便違反「農發條例施行細則」第2條之1，仍僅依「區域計畫法」處罰6萬元，若無強力監督，難以連續開罰，也讓此類問題頻發於地方管理較鬆散的偏鄉農地。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，農地去化營建剩餘土石方的效益雖然不大，但農民若有填土需求可能會找土資場，或有人會主動接洽提供廉價或免費土方來源，而土資場的土方可能會混雜事業廢棄物或者添加高分子絮凝劑的連續壁汙泥，根本無法保障後端使用者能獲得乾淨且適合作物生長的土方，即使地方農業局對農地回填的土方來源有審查機制，仍無法保證農民取得的土方乾淨度。

謝和霖強調，曾多次呼籲農業部成立區域性或地方性的「農用土方銀行」，不直接開放土方進場，而是由農業部委請農用土方專家團隊，主動去尋找、蒐集乾淨的土方，依不同土質堆置儲存，免費提供農民，同時三令五申農用土方銀行是農地回填土的唯一來源，其他來源的農地回填均屬違法；若查到，屬乾淨土方者仍應罰款。

農地 內政部 農業部

相關新聞

內政部：宗教基本法草案宗教界共識不高 再尋求社會共識

內政部今開第13屆宗教事務諮詢委員會第1次會議，部長劉世芳表示，宗教團體是台灣多元與自由的展現，也是建構國家韌性的重要夥...

土方之亂沒解？國土署再邀全台公會開會 土資業者哽咽：讓我們活下去

全台土方之亂未解，國土署為解決各界質疑聲浪，今邀集全台土石方、營造業、不動產開發等代表溝通。有土方業者怨說，官員未正面回...

【重磅快評】堰塞湖釀災只辦地方官 中央大員何能倖免？

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日釀災，農業部林保署上月委託專業團隊上月冒險挺進深山降挖壩體，與極端環境賽跑，歷經30天施...

不滿南韓國會卡關貿易協議 川普突拋25%關稅炸彈

彭博資訊報導，美國總統川普於美東時間1月26日在真實社群發文，由於南韓國會未能通過美韓貿易協議並正式入法，美國將針對南韓輸美汽車、木材與藥品及其他對等關稅項目的稅率由15%增至25%。朝鮮日報報導，美國總統川普於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅至25%，南韓總統府回應尚未收到美國政府通知，預計今日（27日）將召開緊急會議商討對策；南韓產業部長金正官將儘速訪美。

白營提4000億軍購預算 圖解政院、民眾黨團版本6大差異

行政院去年提出預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委不滿政院版內容含糊，預算編列有浮濫之嫌。民眾黨立法院黨團26日先推自提黨版，明定預算總額上限為新台幣4000億元，採一年一期方式編列。

歷史上的今天／1962年新竹玻璃第三廠破土 成外銷典範

1962年1月27日，新竹玻璃公司第三廠及磨光玻璃廠在竹東鎮舉行破土典禮，由新玻董事長陳尚文主持，邀請時任經濟部長楊繼曾、美援會秘書長李國鼎、外貿會副主任委員錢昌祚及中外來賓，包括中華開發公司董事長霍寶樹、美國援華公署長郝樂遜、企業界人士楊衡伯、朱繡山等200餘人，政府首長致詞一致指出新竹玻璃公司為發展最快及最成功的一個事業。

