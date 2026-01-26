美國退世衛批忽視台灣COVID預警 世衛專家繼續拗

美國退出世衛，引發社群筆戰。美國衛生部副部長歐尼爾於X指出，世衛 2019年忽視台灣發出的COVID-19早期示警，也假裝台灣不存在。但世衛專家范科霍芙則說，世衛2019年底偵測到病毒時，台灣並未提供預警，而是前來索取資料。

美國22日宣布正式退出世界衛生組織（WHO），國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，這是回應世衛於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的失職。歐尼爾（Jim O'Neill）也在X平台指責世衛忽視台灣對COVID-19的預警。

「WHO在2019年假裝台灣不存在，忽視了台灣對COVID-19的早期警告；它忽視嚴謹科學，並推動封城」，歐尼爾22日寫道，但他強調未來會就國際傳染病議題持續協調。

但世衛COVID-19專家范科霍芙（Maria VanKerkhove）昨天於X轉發歐尼爾的推文，批評歐尼爾所說「完全不實」。

她說，自己當時是COVID-19技術負責人，第一線經歷世衛於2019年12月31日偵測到中國武漢的疫情訊號。「台灣並未警告我們；他們是在同一天向我們索取資訊。我們沒有忽視台灣」，也沒有忽視科學，世衛從未建議封城。

2020年4月，時任指揮中心發言人莊人祥指出，台灣疾管署2019年12月31日透過社群媒體得知中國武漢發生至少7例非典型肺炎病例，中國向來習慣將SARS（嚴重急性呼吸道症候群）稱為「非典型肺炎」，SARS本身就是一種由冠狀病毒引起的嚴重人傳人疾病。

莊人祥說，看到這項訊息後，疾管署基於SARS的防疫經驗，對這項疫情訊息相當警惕，因此12月31日立即以電子郵件通報世衛國際衛生條例的聯繫窗口，要求提供更多有關疫情的訊息。

世衛2020年4月11日表示並未忽視台灣對COVID-19疫情的示警，稱當時台灣的電郵沒有提到「人傳人」的危險。

同天，時任指揮中心指揮官陳時中公布通報電郵全文反駁，表示台灣雖未明確說出「會人傳人」，但強調非典型肺炎特性且病患均隔離治療，強烈暗示人傳人的可能性。

社群對於美國退出世衛的討論仍在持續，有網友翻出前世衛組織秘書長高級顧問艾沃德（BruceAylward）2020年接受訪問時避談台灣的視訊影片。

影片可見，當香港記者詢問是否重新考慮台灣的世衛會籍問題，艾沃德瞬間定格，一度裝作沒聽見，記者重複詢問下，他要求跳過問下一題。當記者不死心追問時，視訊疑似斷線或遭艾沃德掛斷。

記者接著回撥電話，詢問他能否就「台灣迄今為止在控制疫情方面做得如何」發表評論時，艾沃德再次顧左右而言他，「我們已經談過中國。當你縱觀中國各地區，你會發現他們實際上都做得相當不錯」。

根據衛生政策觀察（Health Policy Watch）網站報導，世衛去年5月進行重大人事調整，其中在世衛服務30年、加拿大籍的艾沃德離任。新的高層領導團隊中既沒有中國人也沒有美國人。

美國國家衛生研究院（NIH）院長巴塔查雅（JayBhattacharya）昨天也加入戰局。一向反對封城的他，指專家范科霍芙「世衛從未建議封城」的說法明顯不實。巴塔查雅說，世衛在2020年赴中國的任務中，讚揚中國的封城措施成功，實際上等同於為此背書並向其他國家推薦封城模式。