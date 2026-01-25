聯合報一周大事1/18~1/24

國內

21日：基隆「台北生活家」社區火警，住戶羅姓女子、仁愛消防分隊小隊長詹能傑兩人送醫不治，這也是今年首起消防人員殉職。

23日：旗下擁有美廉社的連鎖超市業者三商家購公告，將以一點二五億元收購ＯＫ超商。

24日：台北捷運公司將加嚴宣導進站勿用行動電源，引發各界撻伐。北捷致歉強調不會禁止也不會勸阻民眾使用行動電源。

國外

21日：美國總統川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，強調尊重格陵蘭和丹麥人民，只有美國能保護該島，但他不會動武拿下格陵蘭。

22日：美國總統川普設立的加薩「和平理事會」在瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會場邊舉行簽約儀式。不過七大工業國集團（Ｇ７）其他成員至今沒有任何一國加入。

23日：日本政府召開內閣會議，決定解散眾議院。眾議院選舉預定於二月八日投開票。