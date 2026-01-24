紙塑神像工藝保存者蔡爾容辭世 文化部頒贈旌揚狀
雲林縣傳統工藝「紙塑神像」保存者蔡爾容13日辭世，享壽65歲。文化部文化資產局長陳濟民今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由蔡爾容遺孀卜雅菡代表受贈。
文化部文化資產局長陳濟民表示，蔡爾容透過數十道純手工的傳統工序製作紙塑神像，找回這項瀕臨消失的歷史記憶與手藝，並加以發揚光大，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。
根據文化部發布新聞稿，蔡爾容一家三代均有從事神偶或偶頭製作相關工藝，自小耳濡目染父親技法，並參考歷代古籍，運用傳統竹纖維紙與麵粉糊漿為材料，彙整研發出「脫胎換骨」技法。
此技法工序涵蓋造形與用色，在表現形式上有其獨特性與藝術價值，2024年經雲林縣政府公告，認定蔡爾容為傳統工藝「紙塑神像」保存者。
