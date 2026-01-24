紙塑神像工藝保存者蔡爾容辭世 文化部頒贈旌揚狀

1965年1月24日，青年登山協會為實現于右任生前「葬我於高山之上」的願望，決定製作于右老的塑像，立在東南亞第一高峰玉山極巔。由軍中青年雕塑家陳一帆的製作銅像的初步塑模工作現已告一段落並亮相。 于右任在生前曾寫過一首詞說：「葬我於高山兮，望我大陸兮，大陸不見兮，唯有痛哭。」因此登山協會決定在玉山頂峰建造了右老銅像，銅像的像座上，並將右老的這首詞刻在上面。

2026-01-24 00:00