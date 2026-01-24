聽新聞
世界自由日 曾永權：溝通才能解決區域紛爭

聯合報／ 記者高凌雲／台北報導

世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權昨天主持世界自由日慶祝大會，他表示，世界自由日慶祝大會以自由民主、繁榮經濟、世界和平為主軸，希望全球愛好自由民主人士，共同為世界和平的目標堅持不懈，努力到底，深信唯有不斷溝通與協調，才能解決現今複雜世界的區域紛爭。

國民黨立委謝衣鳯受邀參加世界自由日慶祝大會，謝衣鳯指出，世界上仍有許多地區處於戰爭，民眾飽受戰火摧殘，而今與世盟共同表達支持自由、民主、人權的普世價值，追求世界和平的終極目標，追求和平不容易，現場的韓戰義士，就是戰爭血淚最真實的見證，她願意與世盟一起努力，繼續將自由民主的種子，散播在台灣每個角落，讓台灣成為亞洲民主的燈塔，讓中華民國為世界自由民主的典範。

世界自由日慶祝大會依往例舉行「鳴自由鐘」儀式，紀念韓戰義士英勇奮鬥爭取自由的精神，曾永權也請在場來賓以熱烈掌聲歡迎韓戰義士代表，致上最高的敬意。

曾永權說，二○二五年九月，世亞盟年會以「非政府組織（ＮＧＯ）是促進世界和平催化劑」為主題，邀請聯合國非政府組織主席納茲等人，會後統合世亞盟各分會會長及專家學者意見，向國際愛好和平團體提出建言。自由民主是普世價值，和平更是人類自古至今共同追求的目標，世盟是非政府組織，持續扮演和平的催化劑角色，歷史不斷重演，戰爭總在爆發後，才檢討戰爭付出的代價，若能將資源與關注度提前至戰爭發生之前，將有不同的結果。

曾永權表示，世盟感謝政府及各級地方政府大力支持，我國成為世界自由民主的重要標竿，儘管全球自由度持續衰退第十九年，台灣自由度仍持續為世界上最自由國家之一，二○二五年網路自由度蟬聯亞洲地區第一，世界第七。傳統基金會發布二○二五經濟自由度指數，台灣在一八四個經濟體排名世界第四，這都是我們共同努力的成果。

自由度 中華民國 謝衣鳯 曾永權

相關新聞

歷史上的今天／1965年實現于右任遺願 玉山頂建銅像

1965年1月24日，青年登山協會為實現于右任生前「葬我於高山之上」的願望，決定製作于右老的塑像，立在東南亞第一高峰玉山極巔。由軍中青年雕塑家陳一帆的製作銅像的初步塑模工作現已告一段落並亮相。 于右任在生前曾寫過一首詞說：「葬我於高山兮，望我大陸兮，大陸不見兮，唯有痛哭。」因此登山協會決定在玉山頂峰建造了右老銅像，銅像的像座上，並將右老的這首詞刻在上面。

美廉社母公司三商家購出手 以1.25億元收購OK超商

連鎖零售市場迎來震撼變局。三商家購（2945）23日召開董事會，正式決議以1.25億元取得來來超商（OK超商）100％股權及相關智慧財產權，等於美廉社將首度跨足超商領域；此案完成後，台灣零售通路版圖將出現重新洗牌，市場高度關注後續效應。 三商家購指出，此次收購是基於長期發展策略，藉由整合雙方通路資源與營運基礎，可望強化整體營運效能，並進一步提升服務品質。公司強調，未來將持續聚焦消費者體驗，並透過雙方合作，提供更完整、多元的商品與服務。 三商家購旗下美廉社為台灣超市二哥，目前共有813店，僅次於全聯，總經理邱光隆日前表示，今年目標店數要突破900店，加盟比率也要從去年的37%提高到45至50%。此次三商家購併購OK，也是看準近年來「超市超商化」、「超商超市化」的趨勢，未來展店將可更靈活。

