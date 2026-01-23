快訊

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已1死、6人輕重傷

台東鳳梨釋迦外銷受阻 綠委籲政院盡速啟動產銷調節

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台東鳳梨釋迦正值採收期，卻面臨外銷市場萎縮、產地價格下探的嚴峻考驗，立法委員莊瑞雄、陳瑩第一時間要求行政院及農業部必須正視台東鳳梨釋迦的產銷困境。圖／莊瑞雄辦公室提供
台東鳳梨釋迦正值採收期，卻面臨外銷市場萎縮、產地價格下探的嚴峻考驗，立法委員莊瑞雄、陳瑩第一時間要求行政院及農業部必須正視台東鳳梨釋迦的產銷困境。圖／莊瑞雄辦公室提供

台東鳳梨釋迦正值採收期，卻面臨外銷市場萎縮、產地價格下探考驗。民進黨立委莊瑞雄陳瑩要求行政院農業部必須正視台東鳳梨釋迦的產銷困境，針對國內產銷調節與海外銷售兩端，立即啟動產銷調節平衡措施，以具體行動穩定產銷秩序與價格，避免農民權益持續受損。

莊瑞雄表示，去年接連颱風讓台東果園受創嚴重，許多農民朋友反映，現在樹上留下來的果實，都是頂著風雨、沒日沒夜搶救下來的心血。中國近年將鳳梨釋迦進口關稅提高至20％，再加上9％增值稅，實際課徵稅負高達29％，這些成本多由貿易商轉嫁至源頭，直接壓低產地收購價格，對農民收入造成衝擊。

莊瑞雄第一時間致電行政院長卓榮泰，建請行政院責成農業部務必盡速在境內與境外雙管齊下展開對策。在境內產銷方面，應立即啟動調節機制，整合農會、合作社及大型通路以擴大內需市場胃納量，並視產地價格狀況，適時啟動多元加工、收購及促銷措施，同時評估提供運費與資材等相關補助，減輕農民負擔。

至於外銷方面，莊瑞雄與陳瑩則要求應加速推動海外拓銷獎勵，針對空運、海運及新興市場提供實質補助，協助農民拓展多元外銷通路，降低對單一市場的依賴。

陳瑩強調，台東釋迦農民長年投入心力，面對的是氣候風險、成本上升與國際市場競爭的多重壓力，如今又因國際關稅與貿易因素承受價格重擊，「農民何其無辜」；呼籲中央政府必須扛起責任，在產季關鍵時刻即刻介入，透過完善的產銷調節與外銷配套，穩住市場、守住價格。

莊瑞雄強調，台東釋迦農民長年投入心力，面對的是氣候風險、成本上升與國際市場競爭的多重壓力，政府真的必須扛起責任，在關鍵時刻即刻介入守住價格防線，作為農民最強的後盾。

台東鳳梨釋迦正值採收期，卻面臨外銷市場萎縮、產地價格下探的嚴峻考驗。圖／莊瑞雄辦公室提供
台東鳳梨釋迦正值採收期，卻面臨外銷市場萎縮、產地價格下探的嚴峻考驗。圖／莊瑞雄辦公室提供

鳳梨釋迦 農民 行政院 莊瑞雄 陳瑩 台東 卓榮泰 農業部

延伸閱讀

深耕棒球魂 陳瑩媒合獅子會捐助台東3國中

立委提案三讀 放寬農產品集貨場稅制優惠

17年等待終於有望！台東公地放領政策重啟 立委：農民可望取得土地

肖像被拿去賣黑松露醬？ 立委陳瑩揭AI造假影片 來源竟指向中國

相關新聞

台東鳳梨釋迦外銷受阻 綠委籲政院盡速啟動產銷調節

台東鳳梨釋迦正值採收期，卻面臨外銷市場萎縮、產地價格下探考驗。民進黨立委莊瑞雄、陳瑩要求行政院及農業部必須正視台東鳳梨釋...

3名大法官拒評議法官反彈？聲請釋憲要她們迴避 憲法法庭今駁回

在野黨立委前年修正憲法訴訟法，憲法法庭因此停擺近1年。上月19日，憲法法庭排除拒絕評議的3名大法官，5名大法官判修正案違...

美廉社母公司三商家購出手 以1.25億元收購OK超商

連鎖零售市場迎來震撼變局。三商家購（2945）23日召開董事會，正式決議以1.25億元取得來來超商（OK超商）100％股權及相關智慧財產權，等於美廉社將首度跨足超商領域；此案完成後，台灣零售通路版圖將出現重新洗牌，市場高度關注後續效應。 三商家購指出，此次收購是基於長期發展策略，藉由整合雙方通路資源與營運基礎，可望強化整體營運效能，並進一步提升服務品質。公司強調，未來將持續聚焦消費者體驗，並透過雙方合作，提供更完整、多元的商品與服務。 三商家購旗下美廉社為台灣超市二哥，目前共有813店，僅次於全聯，總經理邱光隆日前表示，今年目標店數要突破900店，加盟比率也要從去年的37%提高到45至50%。此次三商家購併購OK，也是看準近年來「超市超商化」、「超商超市化」的趨勢，未來展店將可更靈活。

深化運動風氣！500元運動幣首波60萬份 下周一開放登記

為深化全民運動風氣，運動部宣布，正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本鎖定青年族群，擴大至16歲以上全民。...

台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

台東鳳梨釋迦進入產季，但對許多農民來說，收成卻多了幾分不安。受颱風災損、外銷關稅與市場競爭影響，外銷通路受阻、價格走低，...

藍白提先動支TPASS等新興預算 政院：依法有效就執行

今年度總預算持續在立法院卡關，藍白主張就TPASS等38項新興計畫、共718億元先行動支。行政院秘書長張惇涵今被問及若立法院通過，行政院是否執行？他說，行政院立場很簡單，只要依法律是有效的預算，行政院會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。