臺大PM碩士在職學位班，2/27招生說明會 報名中

115學年度國立臺灣大學事業經營（PMBA）、事業經營法務（PMLBA）、生物科技管理（PMBM）碩士在職學位班招生簡章已公告，請有意報考者盡早關注並提前準備，以上三個班程報名時間自115年2月24日上午9時至115年3月9日晚上12時止。為使學員對課程有進一步認識，特於2月27日上午10點舉行免費招生說明會，實體遠距同步進行，歡迎踴躍報名參加。

臺大進修推廣學院的三個PM學位學程設立宗旨為培育經營管理全方位人才，協助產學界整體發展與國家整體競爭力，課程內容包含管理、法律、醫藥、生物科技等跨領域專業。

臺大進修推廣學院歡迎有志學習者踴躍報考本學院碩士在職學位學程，應考者須具備報考碩士之學歷資格與三年以上正職工作經驗。如欲知詳情，請見臺大進修推廣學院官網或國立臺灣大學教務處碩士在職專班招生網站。

臺大PM碩士在職學位班，說明會報名連結：https://ppt.cc/f1iOTx

臺大PM碩士在職學位班，班程介紹：https://ppt.cc/fptypx