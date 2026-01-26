聽新聞
0:00 / 0:00

臺大PM碩士在職學位班，2/27招生說明會 報名中

文／ 臺灣大學進修推廣學院 提供

臺灣大學事業經營（PMBA）、事業經營法務（PMLBA）、生物科技管理（PMBM）碩士在職學位班招生中。 圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
臺灣大學事業經營（PMBA）、事業經營法務（PMLBA）、生物科技管理（PMBM）碩士在職學位班招生中。 圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

115學年度國立臺灣大學事業經營（PMBA）、事業經營法務（PMLBA）、生物科技管理（PMBM）碩士在職學位班招生簡章已公告，請有意報考者盡早關注並提前準備，以上三個班程報名時間自115年2月24日上午9時至115年3月9日晚上12時止。為使學員對課程有進一步認識，特於2月27日上午10點舉行免費招生說明會，實體遠距同步進行，歡迎踴躍報名參加。

臺大進修推廣學院的三個PM學位學程設立宗旨為培育經營管理全方位人才，協助產學界整體發展與國家整體競爭力，課程內容包含管理、法律、醫藥、生物科技等跨領域專業。

臺大進修推廣學院PM學位學程，以培育經營管理全方位人才，協助產學界整體發展與國家整體競爭力，課程內容包含管理、法律、醫藥、生物科技等跨領域專業。 圖／shutterstock 提供
臺大進修推廣學院PM學位學程，以培育經營管理全方位人才，協助產學界整體發展與國家整體競爭力，課程內容包含管理、法律、醫藥、生物科技等跨領域專業。 圖／shutterstock 提供

臺大進修推廣學院歡迎有志學習者踴躍報考本學院碩士在職學位學程，應考者須具備報考碩士之學歷資格與三年以上正職工作經驗。如欲知詳情，請見臺大進修推廣學院官網或國立臺灣大學教務處碩士在職專班招生網站。

臺大PM碩士在職學位班，說明會報名連結：https://ppt.cc/f1iOTx

臺大PM碩士在職學位班，班程介紹：https://ppt.cc/fptypx

相關新聞

臺大PM碩士在職學位班，2/27招生說明會 報名中

115學年度國立臺灣大學事業經營（PMBA）、事業經營法務（PMLBA）、生物科技管理（PMBM）碩士在職學位班招生簡章已公告，請有意報考者盡早關注並提前準備，以上三個班程報名時間自115年2月24日

歷史上的今天／1962年日本東寶歌舞團觀摩平劇演出

1962年1月26日，日本東寶歌舞團在遠東戲院邀請復興劇校，彩爨三幕「中國歌劇」，供該團演員觀摩，復興劇校花了一個半小時...

聯合報一周大事1/18~1/24

國內

不為某一個階段而設計，「遠雄星呈」把通用設計當成住宅的預設值

在房地產市場快速輪替、話題不斷翻新的時代，「好房子」的定義，正在悄悄改變。住宅是否能「住一輩子」，正逐漸成為購屋族關注的新關鍵。人們不再只問坪數有多大、外觀有多亮眼，而是開始思考：這個家，能陪我多久？

你的網路撐得起AI時代嗎？專業網友推這款：穩、快、準！

回顧2025年，可稱為「AI實踐元年」，AI不再只是新科技話題，而是實際融入大眾的工作、學習、智慧居家生活。當AI成為日常，消費者對於網路的期待也跟著升級，家用網路不只要「快」，更追求「品質穩定」、「

115年新北電動機車汰舊換新補助方案出爐

為邁向淨零碳目標並持續推行運具電動化，新北環保局公告115年電動機車補助方案。不僅延續補助汰舊1至5期燃油機車換購電動機車最高補助1萬元外，「早鳥」1萬元及「雙汰舊」9,000元(須汰除兩輛老舊機車並

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。