為避職災發生 春安勞檢正式啟動「實施5065家次」
歲末期間雇主趕工易生職災，勞動部今天宣布啟動115年春安勞檢，全國將實施5065家次檢查，也納入職業災害預防及重建中心等民間資源，加強宣導防災力道。
勞動部舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署組長陳光輝表示，隨著年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，為避免職災發生，今天已正式啟動115年春安勞檢。
陳光輝說，今年春安勞檢預計實施5065家次檢查及30場次宣導，並針對勞工是否超時加班、加班費給付及休息休假等，鎖定零售量販店、餐飲業及交通運輸業等加強實施勞動條件檢查。
陳光輝指出，除了實施勞動檢查外，今年春安勞檢將配合「強化職場減災行動計畫」，擴大民間參與，納入職業災害預防及重建中心、全國營造業職業安全衛生促進總會及中華民國工業區廠商聯合總會等民間資源，同時請消防、建管、經濟、交通及農業等部會主管機關加強宣導、輔導及督導，全面落實職場防災。
根據統計，去年春安勞檢共檢查9600家次，其中停工276項、總罰鍰新台幣6400多萬元，主要違規項目為2公尺以上沒有安全網或護欄等防墜落措施等。
陳光輝說，去年春安期間共有19人職災死亡，其中營造業5人、製造業6人，呼籲雇主遵守相關法規，尤其在農曆過年前這段期間，往往會增加許多零星工程或臨時性、動態性作業，危險性相對升高，除了勞工要加強本身工安警覺外，雇主更應加強安全管理，讓每名勞工都能平安回家過年。
