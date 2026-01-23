快訊

自燃事件頻傳…北捷釋出新公告「進站勿使用行動電源」出事將求償

寶雅短影音正妹女店員爆紅 真實身分曝光網大讚：笑容好甜

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

為避職災發生 春安勞檢正式啟動「實施5065家次」

中央社／ 台北23日電

歲末期間雇主趕工易生職災，勞動部今天宣布啟動115年春安勞檢，全國將實施5065家次檢查，也納入職業災害預防及重建中心等民間資源，加強宣導防災力道。

勞動部舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署組長陳光輝表示，隨著年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，為避免職災發生，今天已正式啟動115年春安勞檢。

陳光輝說，今年春安勞檢預計實施5065家次檢查及30場次宣導，並針對勞工是否超時加班、加班費給付及休息休假等，鎖定零售量販店、餐飲業及交通運輸業等加強實施勞動條件檢查。

陳光輝指出，除了實施勞動檢查外，今年春安勞檢將配合「強化職場減災行動計畫」，擴大民間參與，納入職業災害預防及重建中心、全國營造業職業安全衛生促進總會及中華民國工業區廠商聯合總會等民間資源，同時請消防、建管、經濟、交通及農業等部會主管機關加強宣導、輔導及督導，全面落實職場防災。

根據統計，去年春安勞檢共檢查9600家次，其中停工276項、總罰鍰新台幣6400多萬元，主要違規項目為2公尺以上沒有安全網或護欄等防墜落措施等。

陳光輝說，去年春安期間共有19人職災死亡，其中營造業5人、製造業6人，呼籲雇主遵守相關法規，尤其在農曆過年前這段期間，往往會增加許多零星工程或臨時性、動態性作業，危險性相對升高，除了勞工要加強本身工安警覺外，雇主更應加強安全管理，讓每名勞工都能平安回家過年。

職業安全 勞檢 勞動部 加班費 農曆過年

延伸閱讀

職訓局驚傳學員持刀！恐嚇殺人、砸爛汽車板件丟下樓超脫序

勞動部1月初率團訪印度 引進移工時程待定

勞動部「勞工就業通計畫」 補助雇主最高10萬元

桃園角板山梅花季登場 復興消防現身傳授民眾防災知識

相關新聞

為避職災發生 春安勞檢正式啟動「實施5065家次」

歲末期間雇主趕工易生職災，勞動部今天宣布啟動115年春安勞檢，全國將實施5065家次檢查，也納入職業災害預防及重建中心等...

深化運動風氣！500元運動幣首波60萬份 下周一開放登記

為深化全民運動風氣，運動部宣布，正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本鎖定青年族群，擴大至16歲以上全民。...

台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

台東鳳梨釋迦進入產季，但對許多農民來說，收成卻多了幾分不安。受颱風災損、外銷關稅與市場競爭影響，外銷通路受阻、價格走低，...

藍白提先動支TPASS等新興預算 政院：依法有效就執行

今年度總預算持續在立法院卡關，藍白主張就TPASS等38項新興計畫、共718億元先行動支。行政院秘書長張惇涵今被問及若立法院通過，行政院是否執行？他說，行政院立場很簡單，只要依法律是有效的預算，行政院會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

強調十年減煤三成四 民進黨嚴防中火成選戰破口

環保團體昨天批評，民進黨政府的減煤承諾確定跳票，藍營不排除複製2018地方選戰經驗，猛攻民進黨能源轉型失當，讓台灣人民受...

【重磅快評】若非盧秀燕錙銖必較 賴清德減煤赤字更難看

用肺發電疑慮再起！環團和民進黨政府算帳，指前總統蔡英文2021年喊出「2025年燃煤發電占比將降至27%」，但去年底煤電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。