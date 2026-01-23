深化運動風氣！500元運動幣首波60萬份 下周一開放登記

為深化全民運動風氣，運動部宣布，正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本鎖定青年族群，擴大至16歲以上全民。規劃首波將發放60萬份、每份500元的運動幣，民眾可自1月26日至2月8日上「動滋網」登記，1月31日起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤。

運動部指出，「青春動滋券」自2023年推動以來，累計已有逾193萬人領券，成功引導青年族群建立運動與觀賽習慣。不過，考量過去使用情境較集中於都會區職業賽事，政策效益仍有擴大空間，因此決定升級轉型為「運動幣」，擴大適用年齡層，讓運動資源能更有效率地向各族群與各地區擴散。

在使用範圍上，運動部表示，運動幣除可全額抵用「做運動」及「看比賽」相關消費外，並新增「添裝備」類別，每人最高可抵用200元，適用於購買運動鞋服及相關器材，藉此串連運動服務、賽事觀賞與運動用品消費，打造更完整的運動消費生態圈。

運動部強調，運動幣不僅是補助措施，更是引導民眾參與運動的重要政策工具，透過制度設計，鼓勵民眾實際走入運動場域，進而帶動運動服務、賽事經濟與相關產業發展，讓運動逐步成為國人日常生活的一部分。

在申請資格方面，運動部提醒，凡2010年1月1日以前出生的國民，皆可於指定期間上「動滋網」登記。為避免系統壅塞，登記初期前五日將依身分證字號末碼進行分流，1月31日起則全面開放所有符合資格者登記。

運動部表示，未來將持續檢視運動幣推動成效，並配合政策滾動調整使用機制，透過公部門引導，結合民間業者投入，擴大運動產業量能，促進全民健康與產業發展雙軌並進。