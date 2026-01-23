快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

深化運動風氣！500元運動幣首波60萬份 下周一開放登記

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
運動部政務次長黃啟煌。圖／運動部提供
運動部政務次長黃啟煌。圖／運動部提供

為深化全民運動風氣，運動部宣布，正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本鎖定青年族群，擴大至16歲以上全民。規劃首波將發放60萬份、每份500元的運動幣，民眾可自1月26日至2月8日上「動滋網」登記，1月31日起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤。

運動部指出，「青春動滋券」自2023年推動以來，累計已有逾193萬人領券，成功引導青年族群建立運動與觀賽習慣。不過，考量過去使用情境較集中於都會區職業賽事，政策效益仍有擴大空間，因此決定升級轉型為「運動幣」，擴大適用年齡層，讓運動資源能更有效率地向各族群與各地區擴散。

在使用範圍上，運動部表示，運動幣除可全額抵用「做運動」及「看比賽」相關消費外，並新增「添裝備」類別，每人最高可抵用200元，適用於購買運動鞋服及相關器材，藉此串連運動服務、賽事觀賞與運動用品消費，打造更完整的運動消費生態圈。

運動部強調，運動幣不僅是補助措施，更是引導民眾參與運動的重要政策工具，透過制度設計，鼓勵民眾實際走入運動場域，進而帶動運動服務、賽事經濟與相關產業發展，讓運動逐步成為國人日常生活的一部分。

在申請資格方面，運動部提醒，凡2010年1月1日以前出生的國民，皆可於指定期間上「動滋網」登記。為避免系統壅塞，登記初期前五日將依身分證字號末碼進行分流，1月31日起則全面開放所有符合資格者登記。

運動部表示，未來將持續檢視運動幣推動成效，並配合政策滾動調整使用機制，透過公部門引導，結合民間業者投入，擴大運動產業量能，促進全民健康與產業發展雙軌並進。

運動 消費 動滋券 青年 身分證

延伸閱讀

做企業的「設計師」！人資總監談人才永續：讓團隊跟著轉型長大

總統掛保證讓綠電極大化 新建物強制設太陽光電擬8月上路

鴻海攜手三菱FUSO進軍電動巴士 目標2027年接單

仁寶AI迎爆發性成長 董座喊重返兆元企業 美國新廠第2季量產

相關新聞

深化運動風氣！500元運動幣首波60萬份 下周一開放登記

為深化全民運動風氣，運動部宣布，正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本鎖定青年族群，擴大至16歲以上全民。...

台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

台東鳳梨釋迦進入產季，但對許多農民來說，收成卻多了幾分不安。受颱風災損、外銷關稅與市場競爭影響，外銷通路受阻、價格走低，...

藍白提先動支TPASS等新興預算 政院：依法有效就執行

今年度總預算持續在立法院卡關，藍白主張就TPASS等38項新興計畫、共718億元先行動支。行政院秘書長張惇涵今被問及若立法院通過，行政院是否執行？他說，行政院立場很簡單，只要依法律是有效的預算，行政院會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

強調十年減煤三成四 民進黨嚴防中火成選戰破口

環保團體昨天批評，民進黨政府的減煤承諾確定跳票，藍營不排除複製2018地方選戰經驗，猛攻民進黨能源轉型失當，讓台灣人民受...

【重磅快評】若非盧秀燕錙銖必較 賴清德減煤赤字更難看

用肺發電疑慮再起！環團和民進黨政府算帳，指前總統蔡英文2021年喊出「2025年燃煤發電占比將降至27%」，但去年底煤電...

減煤大跳票 廖偉翔憂：台中成非核家園錯誤政策直接受害者

經濟部統計，去年截至11月的煤電占比仍達35％；環保團體昨批，前總統蔡英文的減煤承諾確定跳票。國民黨立委廖偉翔憂心，AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。